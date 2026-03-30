Из-за массового отравления в детском саду во Львовской области в больнице уже 10 детей - открыто производство

29 марта, 13:23 • 16878 просмотра
Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречиVideo
Эксклюзив
29 марта, 12:02 • 37083 просмотра
Между напряжением и гармонией пройдет неделя с 30 марта по 5 апреля для всех знаков Зодиака
29 марта, 09:25 • 32167 просмотра
Задержки вступления Украины в НАТО - The Telegraph раскрыл истинные причины
29 марта, 07:21 • 50665 просмотра
Как правильно подготовиться к Пасхе - полезные правила и советы
28 марта, 17:19 • 41090 просмотра
Экс-министру Сольскому избрана мера пресечения за махинации с зерном - Кравченко
28 марта, 13:04 • 52809 просмотра
Генштаб подтвердил поражение "Фламинго" завода "Промсинтез" в самарской области рф
28 марта, 12:29 • 44162 просмотра
Украина и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
28 марта, 11:56 • 36033 просмотра
"Это фейк": в Украине опровергли информацию об ударе Ирана по складу с украинцами в Дубае
28 марта, 08:59 • 34723 просмотра
Зеленский: Украина ежедневно говорит с американцами и работает над тем, чтобы мирные переговоры состоялись - где угодно
28 марта, 08:29 • 29573 просмотра
Зеленский продолжает турне по региону Персидского залива - договорился с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороныVideo
Популярные новости
Пакистан заявил о готовности организовать переговоры между США и Ираном29 марта, 20:39 • 6552 просмотра
Пакистан собрал четыре страны для поиска выхода из войны в регионе и назвал переговоры продуктивными29 марта, 22:09 • 9726 просмотра
Египет срочно переориентирует импорт нефти на Ливию из-за срыва поставок из Кувейта29 марта, 22:19 • 7746 просмотра
МАГАТЭ подтвердило серьезные повреждения иранского ядерного объекта в Хондабе29 марта, 22:43 • 10465 просмотра
Зачем россии боевые ледоколы с "Калибрами", один из которых поразили ВСУ и какую роль они играют в войнеPhoto29 марта, 23:09 • 17061 просмотра
публикации
От синиц до аистов - какие птицы живут в Украине и где их искатьPhoto29 марта, 07:40 • 33030 просмотра
Как правильно подготовиться к Пасхе - полезные правила и советы29 марта, 07:21 • 50660 просмотра
Польза бархатцев: лечебные свойства и применение растения28 марта, 10:58 • 43978 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее28 марта, 07:00 • 57916 просмотра
Рецензии на фильмы 2026 года: украинские и мировые премьерыVideo27 марта, 21:23 • 51498 просмотра
Из-за массового отравления в детском саду во Львовской области в больнице уже 10 детей - открыто производство

Киев • УНН

 • 2156 просмотра

В городе Сокаль десять воспитанников детского сада попали в больницу с кишечной инфекцией. Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения норм.

Во Львовской области полиция начала уголовное производство по факту отравления детей в детском саду, количество госпитализированных возросло до 10, сообщили в Нацполиции, пишет УНН.

Известно о десяти госпитализированных воспитанниках одного из детских садов города Сокаль, Шептицкого района. Ими занимаются врачи, угрозы жизни маленьких пациентов нет

- сообщили в полиции.

Детали

Как отмечается, 29 марта, во время мониторинга социальных сетей, правоохранители обнаружили публикацию, в которой говорилось о том, что в период с 27 по 29 марта в одно из медицинских учреждений города Сокаль с симптомами острой кишечной инфекции были госпитализированы несколько детей - воспитанников одного из детских садов города в возрасте 4-5 лет.

Как установили сотрудники полиции, "29 марта по состоянию на 18.00 в медучреждении находится десять детей". "Все они под наблюдением врачей, угрозы их жизни нет", отметили в полиции.

По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.

В детском саду на Львовщине зафиксировано массовое отравление детей29.03.26, 18:22 • 6596 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоЗдоровьеКриминал и ЧП
