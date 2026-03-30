Из-за массового отравления в детском саду во Львовской области в больнице уже 10 детей - открыто производство

Во Львовской области полиция начала уголовное производство по факту отравления детей в детском саду, количество госпитализированных возросло до 10, сообщили в Нацполиции, пишет УНН.

Известно о десяти госпитализированных воспитанниках одного из детских садов города Сокаль, Шептицкого района. Ими занимаются врачи, угрозы жизни маленьких пациентов нет - сообщили в полиции.

Детали

Как отмечается, 29 марта, во время мониторинга социальных сетей, правоохранители обнаружили публикацию, в которой говорилось о том, что в период с 27 по 29 марта в одно из медицинских учреждений города Сокаль с симптомами острой кишечной инфекции были госпитализированы несколько детей - воспитанников одного из детских садов города в возрасте 4-5 лет.

Как установили сотрудники полиции, "29 марта по состоянию на 18.00 в медучреждении находится десять детей". "Все они под наблюдением врачей, угрозы их жизни нет", отметили в полиции.

По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.

