Через масове отруєння в дитсадку на Львівщині у лікарні вже 10 дітей - відкрито провадження

У Львівській області поліція розпочала кримінальне провадження за фактом отруєння дітей у дитсадочку, кількість госпіталізованих зросла до 10, повідомили у Нацполіції, пише УНН.

Відомо про десятьох госпіталізованих вихованців одного з дитячих садків міста Сокаль, Шептицького району. Ними опікуються лікарі, загрози життям маленьких пацієнтів немає - повідомили у поліції.

Деталі

Як зазначається, 29 березня, під час моніторингу соціальних мереж, правоохоронці виявили публікацію, у якій йшлось про те, що у період від 27 до 29 березня в один із медичних закладів міста Сокаль з симптомами гострої кишкової інфекції було госпіталізовано кількох дітей - вихованців одного з дитячих садочків міста віком 4-5 років.

Як встановили співробітники поліції, "29 березня станом на 18.00 у медзакладі перебуває десятеро дітей". "Усі вони під наглядом лікарів, загрози їх життям немає", зазначили у поліції.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події, призначені експертизи.

