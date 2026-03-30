Через масове отруєння в дитсадку на Львівщині у лікарні вже 10 дітей - відкрито провадження

$43.8850.61
ukenru
29 березня, 13:23
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічіVideo
Ексклюзив
29 березня, 12:02
Між напругою та гармонією пройде тиждень з 30 березня по 5 квітня для всіх знаків Зодіаку
29 березня, 09:25
Затримки вступу України до НАТО - The Telegrah розкрило справжні причини
29 березня, 07:21
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради
28 березня, 17:19
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
28 березня, 12:29
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
28 березня, 11:56
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
Рубрики
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+6°
2.5м/с
84%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Іран атакував алюмінієвий завод в Абу-Дабі29 березня, 19:46 • 9780 перегляди
Біля літака Трампа помітили дрон, в аеропорту терміново ввели обмеженняVideo29 березня, 20:14 • 8086 перегляди
Пакистан зібрав чотири країни для пошуку виходу з війни у регіоні та назвав переговори продуктивними29 березня, 22:09 • 6446 перегляди
МАГАТЕ підтвердило серйозні пошкодження іранського ядерного об’єкта в Хондабі29 березня, 22:43 • 7594 перегляди
Навіщо росії бойові криголами з "Калібрами", один з яких уразили ЗСУ і яку роль вони мають у війніPhoto29 березня, 23:09 • 15335 перегляди
Публікації
Від синиць до лелек - які птахи живуть в Україні та де їх шукатиPhoto29 березня, 07:40 • 31534 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради29 березня, 07:21 • 47276 перегляди
Користь чорнобривців: лікувальні властивості та застосування рослини28 березня, 10:58 • 42694 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній28 березня, 07:00 • 56614 перегляди
Рецензії на фільми 2026 року: українські та світові прем’єриVideo27 березня, 21:23 • 50333 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ішак Дар
Беньямін Нетаньягу
Жовенель Моїз
Актуальні місця
Іран
Сполучені Штати Америки
Україна
Ізраїль
Єгипет
Реклама
УНН Lite
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"28 березня, 14:00 • 22442 перегляди
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядівVideo28 березня, 13:27 • 22652 перегляди
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІVideo28 березня, 12:57 • 24027 перегляди
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал27 березня, 17:38 • 27921 перегляди
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків27 березня, 15:21 • 31427 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
The New York Times
Brent

Через масове отруєння в дитсадку на Львівщині у лікарні вже 10 дітей - відкрито провадження

Київ • УНН

 • 204 перегляди

У місті Сокаль десять вихованців дитсадка потрапили до лікарні з кишковою інфекцією. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення норм.

У Львівській області поліція розпочала кримінальне провадження за фактом отруєння дітей у дитсадочку, кількість госпіталізованих зросла до 10, повідомили у Нацполіції, пише УНН.

Відомо про десятьох госпіталізованих вихованців одного з дитячих садків міста Сокаль, Шептицького району. Ними опікуються лікарі, загрози життям маленьких пацієнтів немає

- повідомили у поліції.

Деталі

Як зазначається, 29 березня, під час моніторингу соціальних мереж, правоохоронці виявили публікацію, у якій йшлось про те, що у період від 27 до 29 березня в один із медичних закладів міста Сокаль з симптомами гострої кишкової інфекції було госпіталізовано кількох дітей - вихованців одного з дитячих садочків міста віком 4-5 років.

Як встановили співробітники поліції, "29 березня станом на 18.00 у медзакладі перебуває десятеро дітей". "Усі вони під наглядом лікарів, загрози їх життям немає", зазначили у поліції.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події, призначені експертизи.

У дитсадку на Львівщині зафіксували масове отруєння дітей

Юлія Шрамко

СуспільствоЗдоров'яКримінал
Соціальна мережа
Національна поліція України
Львівська область