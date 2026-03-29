У дитсадку на Львівщині зафіксували масове отруєння дітей
Київ • УНН
У Сокалі вісім дітей потрапили до лікарні з гострою кишковою інфекцією середньої важкості. Фахівці проводять розслідування та перевіряють персонал закладу.
У Львівській області вже вдруге з початку року стався спалах гострої кишкової інфекції. На цей раз отруєння зафіксували в одному з дитсадочків регіону. Про це повідомляє Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що інцидент стався у місті Сокаль Шептицького району Львівської області. Зокрема, впродовж останніх кількох днів до лікарні були госпіталізовані діти, які отруїлися.
Впродовж 27-29 березня 2026 року в інфекційне відділення Сокальської районної лікарні госпіталізовано 8 дітей. У всіх симптоми гострої кишкової інфекції: нудота, блювота, біль у животі, діарея. Стан пацієнтів - середньої важкості
Було встановлено, що всі хворі відвідували та харчувалися в одному з дитячих дошкільних закладів міста.
Наразі фахівці Центру контролю та профілактики хвороб проводять епідеміологічне розслідування, щоб встановити джерело інфекції та фактори передачі. Для досягнення результату вони:
- опитують госпіталізованих дітей та їх батьків;
- з’ясовують, які продукти споживали;
- на об'єкті спалаху спільно зі спеціалістами Держпродспоживслужби відбирають зразки харчових продуктів, води та змивів для лабораторного дослідження, а також обстежують працівників закладу.
Нагадаємо
24 лютого у Львові 21 особа, з них 18 дітей, звернулися за медичною допомогою з гострою кишковою інфекцією. Всі постраждалі відвідували дитячий розважальний центр.