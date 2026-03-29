В детском саду на Львовщине зафиксировано массовое отравление детей

Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречиVideo
Эксклюзив
12:02 • 13403 просмотра
Между напряжением и гармонией пройдет неделя с 30 марта по 5 апреля для всех знаков Зодиака
29 марта, 09:25 • 16267 просмотра
Задержки вступления Украины в НАТО - The Telegraph раскрыл истинные причины
29 марта, 07:21 • 26383 просмотра
Как правильно подготовиться к Пасхе - полезные правила и советы
28 марта, 17:19 • 27770 просмотра
Экс-министру Сольскому избрана мера пресечения за махинации с зерном - Кравченко
28 марта, 13:04 • 45265 просмотра
Генштаб подтвердил поражение "Фламинго" завода "Промсинтез" в самарской области рф
28 марта, 12:29 • 39908 просмотра
Украина и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
28 марта, 11:56 • 34710 просмотра
"Это фейк": в Украине опровергли информацию об ударе Ирана по складу с украинцами в Дубае
28 марта, 08:59 • 33037 просмотра
Зеленский: Украина ежедневно говорит с американцами и работает над тем, чтобы мирные переговоры состоялись - где угодно
28 марта, 08:29 • 28893 просмотра
Зеленский продолжает турне по региону Персидского залива - договорился с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороныVideo
Популярные новости
Оккупанты резко изменили направление движения техники и БК через Мариуполь - АндрющенкоPhotoVideo29 марта, 07:09 • 10063 просмотра
От синиц до аистов - какие птицы живут в Украине и где их искатьPhoto29 марта, 07:40 • 20772 просмотра
Индонезия ограничила доступ к соцсетям детям до 16 лет - Bloomberg29 марта, 08:17 • 7734 просмотра
В Украине из-за массовой атаки дронов РФ остановились поезда с пассажирамиPhotoVideo29 марта, 08:55 • 10722 просмотра
Иран уничтожил американский самолет E-3 Sentry AWACS на базе в Саудовской АравииPhoto29 марта, 10:35 • 9796 просмотра
публикации
От синиц до аистов - какие птицы живут в Украине и где их искатьPhoto29 марта, 07:40 • 20916 просмотра
Как правильно подготовиться к Пасхе - полезные правила и советы29 марта, 07:21 • 26389 просмотра
Польза бархатцев: лечебные свойства и применение растения28 марта, 10:58 • 35687 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее28 марта, 07:00 • 49642 просмотра
Рецензии на фильмы 2026 года: украинские и мировые премьерыVideo27 марта, 21:23 • 44037 просмотра
УНН Lite
HBO раскрыли планы на спин-оффы "Игры престолов"28 марта, 14:00 • 18299 просмотра
Трейлер нового сериала о Гарри Поттере установил исторический рекорд просмотровVideo28 марта, 13:27 • 18619 просмотра
Трамп рассматривает возможность переименовать Ормузский пролив в свою честь после взятия под контроль - СМИVideo28 марта, 12:57 • 19652 просмотра
Бритни Спирс обвинила экс-охранника во взломе iCloud - новый громкий скандал27 марта, 17:38 • 24649 просмотра
Алексей Суханов раскрыл, занято ли его сердце сейчас и как он относится к отношениям27 марта, 15:21 • 28288 просмотра
В детском саду на Львовщине зафиксировано массовое отравление детей

Киев • УНН

 • 2134 просмотра

В Сокале восемь детей попали в больницу с острой кишечной инфекцией средней тяжести. Специалисты проводят расследование и проверяют персонал учреждения.

В детском саду на Львовщине зафиксировано массовое отравление детей

Во Львовской области уже во второй раз с начала года произошла вспышка острой кишечной инфекции. На этот раз отравление зафиксировали в одном из детских садов региона. Об этом сообщает Львовский областной центр контроля и профилактики болезней, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что инцидент произошел в городе Сокаль Шептицкого района Львовской области. В частности, в течение последних нескольких дней в больницу были госпитализированы отравившиеся дети.

В течение 27-29 марта 2026 года в инфекционное отделение Сокальской районной больницы госпитализированы 8 детей. У всех симптомы острой кишечной инфекции: тошнота, рвота, боль в животе, диарея. Состояние пациентов - средней тяжести

- говорится в сообщении.

Было установлено, что все больные посещали и питались в одном из детских дошкольных учреждений города.

Сейчас специалисты Центра контроля и профилактики болезней проводят эпидемиологическое расследование, чтобы установить источник инфекции и факторы передачи. Для достижения результата они:

  • опрашивают госпитализированных детей и их родителей;
    • выясняют, какие продукты потребляли;
      • на объекте вспышки совместно со специалистами Госпродпотребслужбы отбирают образцы пищевых продуктов, воды и смывов для лабораторного исследования, а также обследуют работников учреждения.

        Напомним

        24 февраля во Львове 21 человек, из них 18 детей, обратились за медицинской помощью с острой кишечной инфекцией. Все пострадавшие посещали детский развлекательный центр.

        Ольга Розгон

        ОбществоЗдоровье
        Львовская область
        Львов