В детском саду на Львовщине зафиксировано массовое отравление детей
Киев • УНН
В Сокале восемь детей попали в больницу с острой кишечной инфекцией средней тяжести. Специалисты проводят расследование и проверяют персонал учреждения.
Во Львовской области уже во второй раз с начала года произошла вспышка острой кишечной инфекции. На этот раз отравление зафиксировали в одном из детских садов региона. Об этом сообщает Львовский областной центр контроля и профилактики болезней, пишет УНН.
Отмечается, что инцидент произошел в городе Сокаль Шептицкого района Львовской области. В частности, в течение последних нескольких дней в больницу были госпитализированы отравившиеся дети.
В течение 27-29 марта 2026 года в инфекционное отделение Сокальской районной больницы госпитализированы 8 детей. У всех симптомы острой кишечной инфекции: тошнота, рвота, боль в животе, диарея. Состояние пациентов - средней тяжести
Было установлено, что все больные посещали и питались в одном из детских дошкольных учреждений города.
Сейчас специалисты Центра контроля и профилактики болезней проводят эпидемиологическое расследование, чтобы установить источник инфекции и факторы передачи. Для достижения результата они:
- опрашивают госпитализированных детей и их родителей;
- выясняют, какие продукты потребляли;
- на объекте вспышки совместно со специалистами Госпродпотребслужбы отбирают образцы пищевых продуктов, воды и смывов для лабораторного исследования, а также обследуют работников учреждения.
24 февраля во Львове 21 человек, из них 18 детей, обратились за медицинской помощью с острой кишечной инфекцией. Все пострадавшие посещали детский развлекательный центр.