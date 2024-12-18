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Из-за атак рф в Харьковской области пострадали полицейские и местный житель

Из-за атак рф в Харьковской области пострадали полицейские и местный житель

Киев  •  УНН

 • 7222 просмотра

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В Золочевской громаде в результате атаки дронами и КАБами пострадал 76-летний мужчина, повреждены 7 частных домов. В Купянске от попадания дрона пострадали двое полицейских.

В Харьковской области накануне вечером российские войска атаковали Золочевскую громаду, в том числе дронами типа Shahed и КАБами, пострадал мужчина, а днем из-за попадания вражеского дрона пострадали два сотрудника полиции в Купянске, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам Синегубова, вражеские обстрелы зафиксированы:

▪️ 23:25, Богодуховский р-н, Золочевская громада. В результате удара вражеского "Шахеда" произошло разрушение складского помещения.

▪️ 19:50 - 23:25, Богодуховский р-н, Золочевская громада. В результате обстрела 8 КАБ, 2 БПЛА "Шахед", РСЗО возле сел Березовка, Черноглазовка, Снеги, поселка Золочев повреждены 7 частных домов. Пострадал 76-летний мужчина.

▪️ 12:00, Купянский р-н, город Купянск. В результате обстрела поврежден частный дом.

▪️ 10:30, Купянский р-н, город Купянск. Попадание БПЛА на открытой территории. Пострадали два сотрудника полиции.

▪️ 08:45, Чугуевский р-н, село Васильев Хутор. В результате сбития БПЛА повреждены помещения коммунального предприятия.

Войска рф обстреляли Харьковскую область, один человек получил ранения17 дек. 2024, 21:09 • 20486 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
kharkivХарьков