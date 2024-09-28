Из-за атаки дронов повреждены ЛЭП в четырех областях Украины - Минэнерго
Киев • УНН
В результате атаки беспилотников повреждены линии электропередач в Винницкой, Полтавской, Ровенской и Черкасской областях. Минэнерго сообщает о частичном восстановлении питания и призывает к экономному потреблению электроэнергии.
В результате вражеской атаки беспилотников повреждены линии электропередач в Винницкой, Полтавской, Ровенской и Черкасской областях. Обесточились потребители, питание частично уже восстановлено. Об этом в субботу сообщили в Минэнерго и призвали украинцев продолжать экономно потреблять электроэнергию в пиковые часы, передает УНН.
Вражеские обстрелы
По данным Минэнерго, за минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Полтавской, Ровенской и Черкасской областях.
В Винницкой, Полтавской, Ровенской, Черкасской областях из-за атаки БПЛА повреждены воздушные линии, при этом обесточивались бытовые потребители. Питание частично восстановлено.
В Донецкой области в результате боевых действий выключалась воздушная линия. Потребители не обесточивались.
Как указали в Минэнерго, на утро субботы остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 486 населенных пунктов.
Генерация и потребление
В ведомстве отметили, что благодаря усилиям энергетиков ситуация в энергосистеме остается стабильной, однако повреждения, наносимые атаками врага, затрудняют ее работу. Поэтому в Минэнерго призвали украинцев продолжать экономно и ответственно потреблять электроэнергию в пиковые часы.
В субботу в Украине не планируют графиков отключений света - "Укрэнерго"27 сентября 2024, 16:16 • 17295 просмотров