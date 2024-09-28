Через атаку дронів пошкоджені ЛЕП у чотирьох областях України - Міненерго

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Київ • УНН

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Внаслідок атаки безпілотників пошкоджено лінії електропередач у Вінницькій, Полтавській, Рівненській та Черкаській областях. Міненерго повідомляє про часткове відновлення живлення та закликає до економного споживання електроенергії.

Внаслідок ворожої атаки безпілотників пошкоджені лінії електропередач у  Вінницькій, Полтавській, Рівненській та Черкаській областях. Знеструмлювались споживачі, живлення частково вже відновлено. Про це у суботу повідомили в Міненерго та закликали українців продовжувати економно споживати електроенергію у пікові години, передає УНН.

Ворожі обстріли

За даними Міненерго, за минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській, Рівненській та Черкаській областях.

У Вінницькій, Полтавській, Рівненській, Черкаській областях через атаку БПЛА пошкоджено повітряні лінії, при цьому знеструмлювались побутові споживачі. Живлення частково відновлено.

У Донецькій області внаслідок бойових дій вимикалась повітряна лінія. Споживачі не знеструмлювались.

Як вказали в Міненерго, на ранок суботи залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 486 населених пунктів.

Генерація та споживання

У відомстві наголосили, що завдяки зусиллям енергетиків ситуація в енергосистемі залишається стабільною, проте пошкодження, що завдаються атаками ворога, ускладнюють її роботу. Тому в Міненерго закликали українців продовжувати економно та відповідально споживати електроенергію у пікові години.

В суботу в Україні не планують графіків відключень світла - "Укренерго"27.09.24, 19:16 • 22196 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна
poltavska-oblastПолтавська область
dnipropetrovska-oblastДніпропетровська область
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМіністерство енергетики України
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