Из-за атак дронов на НПЗ и весенних паводков объемы нефтепереработки в рф упали до 11-месячного минимума - Bloomberg

После дроновых атак Украины и масштабных весенних паводков в ряде регионов российская нефтепереработка снизилась до минимума за последние 11 месяцев. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Отмечается, что россия перерабатывала 5,22 миллиона баррелей сырой нефти в сутки в период 11-17 апреля.

Расчеты Bloomberg показывают, что это примерно на 10 000 баррелей в сутки, или на 0,2%, ниже среднего показателя за предыдущие семь дней.

Всего в апреле российские нефтеперерабатывающие заводы перерабатывали в среднем около 5,23 миллиона баррелей в сутки - это один из самых низких показателей с мая прошлого года.

В издании отметили, что на работу НПЗ также повлияли погодные условия. В частности, 7 апреля из-за наводнения в Уральском регионе Орский нефтеперерабатывающий завод был отключен от работы. За последний отчетный период завод не перерабатывал сырой нефти.

За предыдущие семь дней завод перерабатывал в среднем 26 500 баррелей в день. Как говорится в материале, потеря этих объемов стала одним из крупнейших факторов общего снижения темпов переработки в России 11-17 апреля.

Два других нефтеперерабатывающих завода - независимый Новошахтинский завод и пермский завод ПАО Лукойл - снизили средний уровень переработки в совокупности на 45 000 баррелей в день.

Дополнение

Как сообщал УНН, в этом году Украина нанесла несколько успешных ударов по российским НПЗ благодаря дронам. В частности, глава СБУ Василий Малюк заявил, что Украина осуществила по меньшей мере 13 успешных атак и сократила добычу и переработку нефти в рф на 12%.

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Напомним

Москва обратилась к Казахстану с просьбой создать резерв в 100 000 тонн бензина для поставок в рф на случай дефицита топлива из-за атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы.