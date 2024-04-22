Из-за атак дронов на НПЗ и весенних паводков объемы нефтепереработки в рф упали до 11-месячного минимума - Bloomberg

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
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В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

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Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
  •  65163 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
  •  102912 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
  •  102141 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  153285 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  222773 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  376059 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

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Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175180 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131544 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  102441 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

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Переработка нефти в россии упала до самого низкого уровня за последние 11 месяцев из-за атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы и масштабных весенних наводнений в нескольких регионах.

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Из-за атак дронов на НПЗ и весенних паводков объемы нефтепереработки в рф упали до 11-месячного минимума - Bloomberg

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Embracer Group, владелец Tomb Raider и The Lord of the Rings, планирует разделиться на три отдельные компании, специализирующиеся на AAA-играх, инди-играх, мобильных и настольных играх.

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Посол Азербайджана Сеймур Мардалиев встретился с заместителем главы МИД Украины и передал приглашение Президенту Владимиру Зеленскому посетить Конференцию ООН по изменению климата 2024 года - COP29 в Азербайджане.

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Посол Азербайджана передал приглашение для Зеленского на климатический саммит СОР-29 - МИД

Удар по объекту телевизионной инфраструктуры Харькова: оккупанты атаковали ракетой Х-59

российская армия нанесла удар ракетой Х-59 по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове, что повлекло перебои в сигнале цифрового телевидения.

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Удар по объекту телевизионной инфраструктуры Харькова: оккупанты атаковали ракетой Х-59

Розовая луна озарит ночное небо на этой неделе после пика метеорного потока Лириды

Полная розовая луна будет видна в ночном небе 24 апреля после пика метеорного потока Лириды 21-22 апреля.

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Розовая луна озарит ночное небо на этой неделе после пика метеорного потока Лириды

Днепропетровщина: армейцы рф атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией

Российские оккупанты атаковали Никопольский район, применив 13 беспилотников-камикадзе и тяжелую артиллерию, нанеся значительные разрушения, но обошлось без жертв.

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Днепропетровщина: армейцы рф атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией

За три месяца на расходы на оборону направили более 400 миллиардов гривен

За первые три месяца 2024 года расходы государственного бюджета Украины на сектор безопасности и обороны составили 408,2 млрд грн, или 58,9% от общего объема расходов общего фонда.

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За три месяца на расходы на оборону направили более 400 миллиардов гривен

Не выдали ребенку книги в библиотеке без залога, потому что переселенец: Лубинец обратился в Тернопольскую ОВА относительно проверки инцидента

Скандал разгорелся, когда ребенку из семьи внутренне перемещенных лиц отказали в доступе к книгам в Тернопольской областной детской библиотеке и требовали внести залог в размере 600 грн. Библиотека ссылалась на то, что ребенок "не свой" в городе, а также на опасения, что в книгах может содержаться информация, которая "прославляет россию".

Общество •   •  19037 просмотра
Не выдали ребенку книги в библиотеке без залога, потому что переселенец: Лубинец обратился в Тернопольскую ОВА относительно проверки инцидента