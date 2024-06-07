Из российской оккупации спасли еще одного ребенка

Восьмилетний мальчик был спасен от российской оккупации в Херсонской области и возвращен на территорию, подконтрольную Украине, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Восьмилетнего мальчика удалось спасти из российской оккупации. Еще одного ребенка вернули на подконтрольную Украине территорию с временно оккупированной Херсонщины. Это стало возможным благодаря упорной работе благотворительной организации "Save Ukraine" - указал Прокудин в Telegram.

По его словам, парень с родителями уже в безопасности. С семьей работают медики и психологи.

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По данным Прокудина, с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 108 детей из Херсонской области.

"Работа по спасению ведется круглосуточно, чтобы как можно быстрее вернуть домой украинских детей. Благодарен всем, кто работает над их освобождением", - отметил он.