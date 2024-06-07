Из российской оккупации спасли еще одного ребенка
Киев • УНН
Восьмилетний мальчик был спасен от российской оккупации в Херсонской области и возвращен на территорию, подконтрольную Украине.
Восьмилетний мальчик был спасен от российской оккупации в Херсонской области и возвращен на территорию, подконтрольную Украине, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Восьмилетнего мальчика удалось спасти из российской оккупации. Еще одного ребенка вернули на подконтрольную Украине территорию с временно оккупированной Херсонщины. Это стало возможным благодаря упорной работе благотворительной организации "Save Ukraine"
По его словам, парень с родителями уже в безопасности. С семьей работают медики и психологи.
Дополнение
По данным Прокудина, с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 108 детей из Херсонской области.
"Работа по спасению ведется круглосуточно, чтобы как можно быстрее вернуть домой украинских детей. Благодарен всем, кто работает над их освобождением", - отметил он.
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
Из российской оккупации спасли еще одного ребенка
В Крыму во время ночной атаки повреждены 2 РЛС захватчиков - росСМИ
Одесская область готовится к пляжному сезону - Кипер
Конфликт агрессивных мужчин с волонтеркой в Киеве: задержали второго подозреваемого
рф готовит очередную ИПСО против Украины за 15 миллионов долларов - ГУР
Зеленский и первая леди приняли участие в официальной церемонии встречи по случаю визита во Францию
Задержана депутат из Хмельницкой области, которая работала на фсб - СБУ
Донецкую область россияне обстреляли 1647 раз, ударили ракетой по Краматорску
Сегодня Европейская комиссия представит отчет о выполнении Украиной политических критериев - Стефанишина
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБАЭксклюзив
Популярные
На уровень долларового миллионера: агрокомпания экс-регионала и бывшего секретаря СНБО разрушает сельскую дорогу, и не горит желанием ее ремонтировать
7 июня: Всемирный день безопасности пищевых продуктов, Международный день специалистов в сфере поставок
Россия отправила военные корабли на учения на Кубу вблизи США
Столтенберг: НАТО не планирует отправлять военных в Украину
Отсутствие Китая на мирном саммите в Швейцарии подверглось критике со стороны США
Публикации
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора
На уровень долларового миллионера: агрокомпания экс-регионала и бывшего секретаря СНБО разрушает сельскую дорогу, и не горит желанием ее ремонтировать
Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы
Из российской оккупации спасли еще одного ребенка
Восьмилетний мальчик был спасен от российской оккупации в Херсонской области и возвращен на территорию, подконтрольную Украине.
В Крыму во время ночной атаки повреждены 2 РЛС захватчиков - росСМИ
Во временно оккупированном Крыму две радиолокационные станции оккупантов были повреждены и один российский военнослужащий получил ранения в результате ночной атаки на воинскую часть в селе мысовое.
Одесская область готовится к пляжному сезону - Кипер
Одесская область готовится к пляжному сезону, отметил глава ОВА Олег Кипер.
Конфликт агрессивных мужчин с волонтеркой в Киеве: задержали второго подозреваемого
Полиция задержала второго подозреваемого, местного жителя 1954 года рождения, в нападении на волонтерку в Оболонском районе Киева, и вручила ему сообщение о подозрении в хулиганстве.
рф готовит очередную ИПСО против Украины за 15 миллионов долларов - ГУР
россия готовит очередную информационно-психологическую операцию, направленную на дискредитацию военного руководства Украины, в частности, против украинской военной разведки, с бюджетом в 15 млн. долларов.
Зеленский и первая леди приняли участие в официальной церемонии встречи по случаю визита во Францию
Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в официальной церемонии встречи во время своего визита во Францию, где прозвучали государственные гимны Украины и Франции.
Задержана депутат из Хмельницкой области, которая работала на фсб - СБУ
СБУ задержала депутата местного совета на Хмельнитчине, ее сына и дочь, которые работали на фсб рф, пытаясь установить, в частности, местонахождение и передвижение подразделений противовоздушной обороны Украины.
Донецкую область россияне обстреляли 1647 раз, ударили ракетой по Краматорску
За сутки оккупанты совершили 1647 обстрелов Донецкой области, убили одного человека и ранили четырех мирных жителей, повредили 21 гражданский объект.
Сегодня Европейская комиссия представит отчет о выполнении Украиной политических критериев - Стефанишина
Европейская комиссия представит положительный отчет о соответствии Украины политическим критериям для начала переговоров о членстве в ЕС.
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
Исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации сообщает об увеличении числа случаев блокировки налоговых накладных, что может свидетельствовать о попытках оказать давление на бизнес.