З російської окупації врятували ще одну дитину
Київ • УНН
Восьмирічний хлопчик був врятований від російської окупації в Херсонській області і повернутий на територію, підконтрольну Україні.
Восьмирічний хлопчик був врятований від російської окупації в Херсонській області і повернутий на територію, підконтрольну Україні, повідомив у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Восьмирічного хлопчика вдалося врятувати з російської окупації. Ще одну дитину повернули на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої Херсонщини. Це стало можливим завдяки наполегливій роботі благодійної організації "Save Ukraine"
З його слів, хлопець з батьками вже у безпеці. З родиною працюють медики та психологи.
Доповнення
За даними Прокудіна, з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 108 дітей із Херсонської області.
"Робота щодо порятунку ведеться цілодобово, аби якнайшвидше повернути додому українських дітей. Вдячний всім, хто працює над їх звільненням", - зазначив він.