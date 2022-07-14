С начала полномасштабного вторжения рф звание Героя присвоили 157 украинцам - Зеленский

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"Сегодня утром (14 июля – ред.) в Киеве состоялась церемония награждения наших защитников, которым присвоено звание Героя Украины. Я вручил ордена "Золотая Звезда" нашим воинам, а также родным тех воинов, которые удостоены звания Героя посмертно. В целом за время полномасштабной войны с 24 февраля звание Героя присвоено 157 украинцам, в том числе 75 посмертно. Государственными наградами были отмечены более 23 тысяч наших защитников и защитниц, более 3,5 тысячи – посмертно", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что сотни тысяч наших воинов ежедневно и каждую ночь сдерживают российское нашествие, и отметил, что украинцы вносят один из самых весомых вкладов в истории в борьбу против терроризма.

"И хочу, чтобы эта команда того сосуда, из которого вылетели "Калибры" по Виннице сегодня, точно знала, что тюрьма - это лучшее, что их ожидает. Вечная память всем жертвам русского террора, вечная слава каждому и каждой, кто защищает нормальную мирную жизнь. Слава Украине", - сказал глава государства.

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