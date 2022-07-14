Ліна Костенко здобула найвищу нагороду у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Українська поетеса Ліна Костенко здобула найвищу нагороду у Франції – Орден почесного легіону. Про це у Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, інформує УНН.
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"Ліна Костенко стала кавалером Ордену почесного легіону. Це найвища нагорода у Франції, яку присуджує президент республіки за військові або цивільні заслуги. Пишаюсь тим, що маємо честь жити з Вами в один час", – написав Ткаченко.
Додамо
Нагородження відбулося сьогодні у посольстві Франції в Україні.
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