Ліна Костенко здобула найвищу нагороду у Франції

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"Ліна Костенко стала кавалером Ордену почесного легіону. Це найвища нагорода у Франції, яку присуджує президент республіки за військові або цивільні заслуги. Пишаюсь тим, що маємо честь жити з Вами в один час", – написав Ткаченко.

Додамо

Нагородження відбулося сьогодні у посольстві Франції в Україні.

Нагадаємо

Польське видання Gazeta Wyborcza визнало людиною року українського письменника та громадського діяча Сергія Жадана.