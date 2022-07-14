Лина Костенко получила высшую награду во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Украинская поэтесса Лина Костенко получила высшую награду во Франции – Орден почетного легиона. Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, информирует УНН.
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"Лина Костенко стала кавалером Ордена почетного легиона. Это самая высокая награда во Франции, которую присуждает президент республики за военные или гражданские заслуги. Горжусь тем, что имеем честь жить с Вами в одно время", – написал Ткаченко.
Добавим
Награждение состоялось сегодня в посольстве Франции в Украине.
Напомним
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