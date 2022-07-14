Лина Костенко получила высшую награду во Франции

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"Лина Костенко стала кавалером Ордена почетного легиона. Это самая высокая награда во Франции, которую присуждает президент республики за военные или гражданские заслуги. Горжусь тем, что имеем честь жить с Вами в одно время", – написал Ткаченко.

Добавим

Награждение состоялось сегодня в посольстве Франции в Украине.

Напомним

Польское издание Gazeta Wyborcza признало человеком года украинского писателя и общественного деятеля Сергея Жадана.