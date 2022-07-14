Із початку повномасштабного вторгнення рф звання Героя присвоїли 157 українцям - Зеленський

Цитата

"Сьогодні вранці (14 липня - ред.) у Києві відбулася церемонія нагородження наших захисників, яким присвоєно звання Героя України. Я вручив ордени "Золота Зірка" нашим воїнам, а також рідним тих воїнів, які удостоєні звання Героя посмертно. Загалом за час повномасштабної війни з 24 лютого звання Героя присвоєно 157 українцям, зокрема 75 посмертно. Державними нагородами були відзначені понад 23 тисяч наших захисників і захисниць, понад 3,5 тисяч – посмертно", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що сотні тисяч наших воїнів щодня і щоночі стримують російську навалу, і зазначив, що українці роблять один з найвагоміших внесків в історії в боротьбу проти тероризму.

"І хочу, щоб ця команда тієї посудини, з якої вилетіла "Калібри" по Вінниці сьогодні, точно знала, що тюрма - це найкраще, що їх очікує. Вічна пам’ять усім жертвам російського терору, вічна слава кожному і кожній, хто захищає нормальне мирне життя. Слава Україні", - сказав глава держави.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ліна Костенко здобула найвищу нагороду у Франції