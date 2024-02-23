Из оккупированной Херсонщины вернули семью военного, которого недавно освободили из плена
Киев • УНН
Мать и 14-летняя сестра недавно освобожденного украинского солдата были возвращены из оккупированной Россией Херсонской области на подконтрольную Украине территорию при содействии украинских властей.
В Украину вернули мать и сестру одного из военнослужащих, который был недавно освобожден из российского плена. Об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что недавно в Минреинтеграции обратился военный ВСУ, который недавно вернулся из плена. Он рассказал, что на временно оккупированной территории Херсонской области находятся его мать и 14-летняя сестра.
Мужчина попросил помочь вернуть его семью на подконтрольную территорию.
При содействии Минреинтеграции, "Украинской сети за права ребенка", а также волонтерской организации "Помогаем выехать" семью удалось вывезти из временной оккупации.
Они уже находятся на подконтрольной территории, поэтому вскоре семья воссоединится и военный сможет обнять родных
Из оккупации вернулись бабушка и ее 16-летняя внучка11 февраля 2024, 10:40 • 100274 просмотра
Дополнение
В ведомстве добавляют, что если вы стали свидетелем незаконного перемещения детей на временно оккупированную территорию или территорию рф, стоит сообщить об этом профильному специалисту Минреинтеграции Наталье Емец по телефону: (050) 562-03-13.
Также можно обратиться на горячую линию Национального информационного бюро 16-48.
Напомним
С помощью Министерства реинтеграции в Украину из оккупированной Запорожской области вернули ребенка, который почти два года был разлучен со своей семьей.
Из оккупированной Херсонщины вернули семью военного, которого недавно освободили из плена
Мать и 14-летняя сестра недавно освобожденного украинского солдата были возвращены из оккупированной Россией Херсонской области на подконтрольную Украине территорию при содействии украинских властей.
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