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Из оккупированной Херсонщины вернули семью военного, которого недавно освободили из плена

Из оккупированной Херсонщины вернули семью военного, которого недавно освободили из плена

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 14:09  •  8698 просмотра

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Мать и 14-летняя сестра недавно освобожденного украинского солдата были возвращены из оккупированной Россией Херсонской области на подконтрольную Украине территорию при содействии украинских властей.

В Украину вернули мать и сестру одного из военнослужащих, который был недавно освобожден из российского плена. Об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, пишет УНН.

Детали 

Отмечается, что недавно в Минреинтеграции обратился военный ВСУ, который недавно вернулся из плена. Он рассказал, что на временно оккупированной территории Херсонской области находятся его мать и 14-летняя сестра.

Мужчина попросил помочь вернуть его семью на подконтрольную территорию.

При содействии Минреинтеграции, "Украинской сети за права ребенка", а также волонтерской организации "Помогаем выехать" семью удалось вывезти из временной оккупации.

Они уже находятся на подконтрольной территории, поэтому вскоре семья воссоединится и военный сможет обнять родных

- рассказали в Минреинтеграции.

Из оккупации вернулись бабушка и ее 16-летняя внучка11 февраля 2024, 10:40 • 100274 просмотра

Дополнение

В ведомстве добавляют, что если вы стали свидетелем незаконного перемещения детей на временно оккупированную территорию или территорию рф, стоит сообщить об этом профильному специалисту Минреинтеграции Наталье Емец по телефону: (050) 562-03-13.

Также можно обратиться на горячую линию Национального информационного бюро 16-48.

Напомним

С помощью Министерства реинтеграции в Украину из оккупированной Запорожской области вернули ребенка, который почти два года был разлучен со своей семьей.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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З окупованої Херсонщини повернули родину військового, якого нещодавно звільнили з полону
Family of a soldier recently released from captivity returned from occupied Kherson region
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Из оккупированной Херсонщины вернули семью военного, которого недавно освободили из плена

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