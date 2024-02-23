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З окупованої Херсонщини повернули родину військового, якого нещодавно звільнили з полону

Київ • УНН

 • 20032 перегляди

Мати та 14-річна сестра нещодавно звільненого українського солдата були повернуті з окупованої росією Херсонської області на підконтрольну Україні територію за сприяння української влади.

З окупованої Херсонщини повернули родину військового, якого нещодавно звільнили з полону

До України повернули матір та сестру одного з військовослужбовців, який був нещодавно звільнений з російського полону. Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України, пише УНН.

Деталі 

Зазначається, що нещодавно до Мінреінтеграції звернувся військовий ЗСУ, який нещодавно повернувся з полону. Він розповів, що на тимчасово окупованій території Херсонської області перебувають його мати й 14-річна сестра.

Чоловік попросив допомогти повернути його родину на підконтрольну територію.

За сприяння Мінреінтеграції, "Української мережі за права дитини", а також волонтерської організації "Допомагаємо виїхати" сім’ю вдалося вивезти з тимчасової окупації.

Вони вже перебувають на підконтрольній території, тож невдовзі родина возз’єднається й військовий зможе обійняти рідних

- розповіли в Мінреінтеграції.

З окупації повернулися бабуся та її 16-річна онука11.02.24, 12:40 • 100573 перегляди

Доповнення

У відомстві додають, що якщо ви стали свідком незаконного переміщення дітей на тимчасово окуповану територію або територію рф, варто повідомити про це профільному фахівцю Мінреінтеграції Наталії Ємець за телефоном: (050) 562-03-13.

Також можна звернутися на гарячу лінію Національного інформаційного бюро 16-48.

Нагадаємо

За допомогою Міністерства реінтеграції в Україну з окупованої Запорізької області повернули дитину, яка майже два роки була розлучена зі своєю сім'єю.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоВійна
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
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