З окупованої Херсонщини повернули родину військового, якого нещодавно звільнили з полону
Київ • УНН
Мати та 14-річна сестра нещодавно звільненого українського солдата були повернуті з окупованої росією Херсонської області на підконтрольну Україні територію за сприяння української влади.
До України повернули матір та сестру одного з військовослужбовців, який був нещодавно звільнений з російського полону. Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що нещодавно до Мінреінтеграції звернувся військовий ЗСУ, який нещодавно повернувся з полону. Він розповів, що на тимчасово окупованій території Херсонської області перебувають його мати й 14-річна сестра.
Чоловік попросив допомогти повернути його родину на підконтрольну територію.
За сприяння Мінреінтеграції, "Української мережі за права дитини", а також волонтерської організації "Допомагаємо виїхати" сім’ю вдалося вивезти з тимчасової окупації.
Вони вже перебувають на підконтрольній території, тож невдовзі родина возз’єднається й військовий зможе обійняти рідних
З окупації повернулися бабуся та її 16-річна онука11.02.24, 12:40 • 100573 перегляди
Доповнення
У відомстві додають, що якщо ви стали свідком незаконного переміщення дітей на тимчасово окуповану територію або територію рф, варто повідомити про це профільному фахівцю Мінреінтеграції Наталії Ємець за телефоном: (050) 562-03-13.
Також можна звернутися на гарячу лінію Національного інформаційного бюро 16-48.
Нагадаємо
За допомогою Міністерства реінтеграції в Україну з окупованої Запорізької області повернули дитину, яка майже два роки була розлучена зі своєю сім'єю.