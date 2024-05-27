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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
  •  42528 просмотра

Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

Эксклюзив
Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта
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Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта

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Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации
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"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею

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Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших

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26 мая 2024, 10:37  •  172779 просмотра

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26 мая 2024, 10:37  •  172779 просмотра
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
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24 мая 2024, 06:14  •  266317 просмотра

Из оккупации вернули еще одного ребенка

11-летний мальчик воссоединился со своей матерью после возвращения с временно оккупированной территории вблизи Мариуполя, где он жил с пожилой родственницей более 2 лет.

Общество •   •  6589 просмотра
Из оккупации вернули еще одного ребенка

Украине нужны хотя бы семь дополнительных систем ПВО Patriot - Зеленский

Украина нуждается по меньшей мере в семи дополнительных комплексах ПВО Patriot, в том числе два для Харькова, чтобы защититься от более 3000 управляемых бомб, которые россия ежемесячно использует против Украины.

Война •   •  7324 просмотра
Украине нужны хотя бы семь дополнительных систем ПВО Patriot - Зеленский

табачник претендует на мандат депутата в оккупированном Крыму

Бывший министр образования Украины дмитрий табачник, осужденный в Украине за государственную измену, баллотируется в оккупационный парламент Крыма.

Криминал и ЧП •   •  6190 просмотра
табачник претендует на мандат депутата в оккупированном Крыму

Умер легендарный композитор Disney и автор песни Мэри Поппинс Ричард Шерман

Композитор компании The Walt Disney и автор песен к мюзиклу "Мэри Поппинс" Ричард Шерман умер в возрасте 95 лет из-за "возрастной болезни".

Новости Мира •   •  5887 просмотра
Умер легендарный композитор Disney и автор песни Мэри Поппинс Ричард Шерман

"Финляндия сделает все, чтобы Украина победила" - президент Стубб

Финляндия сделает все, чтобы обеспечить победу Украины в войне против России, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Война •   •  7421 просмотра
"Финляндия сделает все, чтобы Украина победила" - президент Стубб

В Харькове "прилеты", предварительно в центре города - мэр

ВС ВС Украины предупредили о запуске КАБ в Харьковской области.

Война •   •  6648 просмотра
В Харькове "прилеты", предварительно в центре города - мэр

Ракетный удар рф по Снигиревке на Николаевщине убил двух и ранил 5 человек

Два человека погибли и пятеро получили ранения в результате российского ракетного обстрела города Снигиревка в Николаевской области Украины.

Война •   •  7874 просмотра
Ракетный удар рф по Снигиревке на Николаевщине убил двух и ранил 5 человек

Уже 90 стран подтвердили свое участие в первом Глобальном саммите мира

90 стран подтвердили участие в первом Глобальном саммите мира в Швейцарии, направленном на достижение справедливого и прочного мира.

политика •   •  7756 просмотра
Уже 90 стран подтвердили свое участие в первом Глобальном саммите мира

Разворовали на ремонте школьного укрытия более 1 млн грн: в Кривом Роге сообщили о подозрении начальнице отдела образования

В Кривом Роге начальницу управления образования и еще пятерых человек подозревают в хищении более 1 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт школьных укрытий.

Общество •   •  7353 просмотра
Разворовали на ремонте школьного укрытия более 1 млн грн: в Кривом Роге сообщили о подозрении начальнице отдела образования

Больше всего пациентов среди детей: в этом году в Киеве за сезон почти 15% горожан переболели ОРВИ и COVID-19

В этом сезоне гриппом, ОРВИ и COVID-19 заболели 14,7% киевлян, причем 58,3% случаев приходится на детей, а от осложнений зафиксирован 161 летальный случай.

Общество •   •  7529 просмотра
Больше всего пациентов среди детей: в этом году в Киеве за сезон почти 15% горожан переболели ОРВИ и COVID-19