Из оккупации вернули еще одного ребенка

С временно оккупированной территории удалось вернуть 11-летнего парня, сообщили в Минреинтеграции в понедельник, пишет УНН.

Детали

Недавно в Минреинтеграции, как указано, обратилась женщина-военнослужащая, которая более 2 лет не видела своего сына Дениса. "Парень жил на временно оккупированной территории - у пожилой родственницы недалеко от Мариуполя. Самостоятельно переправить ребенка на контролируемую правительством Украины территорию возможности не было. Женщина почти не надеялась решить этот вопрос, но в душе лелеяла надежду на встречу", - рассказали в министерстве.

"За возвращение Дениса взялись представители Минреинтеграции в тесном сотрудничестве с общественным союзом "Украинская сеть за права ребенка". И вот наконец мальчик вместе с мамой и в безопасности", - сообщили в ведомстве.

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