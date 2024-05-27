С оккупированной Херсонщины в этом году вернули 101 ребенка

На днях организации Save Ukraine удалось эвакуировать на подконтрольную Украине территорию многодетную семью, в которой воспитываются семеро детей. Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

Он рассказал, что это две девочки и пять мальчиков. При этом самый младший ребенок родился в оккупации, ему исполнилось всего девять месяцев. А самому старшему - двенадцать лет.

Эта спасательная операция была сложной. Но благодаря колоссальным усилиям волонтеров сейчас семья - в безопасности, под наблюдением врачей и психологов - сказал Прокудин.

А всего, по его словам, в этом году с временно оккупированных территорий удалось вернуть 101 ребенка из семей Херсонской области.

Напомним

Аргентина планирует присоединиться к Международной коалиции за возвращение украинских детей. Проект декларации о присоединении аргентинские парламентарии уже вынесли на рассмотрение высшего законодательного органа.

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