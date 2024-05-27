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З окупованої Херсонщини цього року повернули 101 дитину

З окупованої Херсонщини цього року повернули 101 дитину

Київ • УНН

 • 21284 перегляди

Загалом цього року з тимчасово окупованих територій на підконтрольну Україні територію повернули 101 дитину з родин Херсонської області. А днями повернули багатодітну сім'ю з сімома дітьми.

Днями організації Save Ukraine вдалося евакуювати на підконтрольну Україні територію багатодітну родину, в якій виховуються семеро дітлахів. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, пише УНН.

Деталі

Він розповів, що це дві дівчинки та пʼятеро хлопчиків. При цьому наймолодша дитина народилася в окупації, їй виповнилося лише девʼять місяців. А найстаршій – дванадцять років.

Ця рятувальна операція була складною. Але завдяки колосальним зусиллям волонтерів нині сімʼя – у безпеці, під наглядом лікарів та психологів

- сказав Прокудін.

А усього, за його словами, цього року з тимчасово окупованих територій вдалося повернути 101 дитину з родин Херсонської області.

Нагадаємо

Аргентина планує долучитися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Проєкт декларації щодо долучення аргентинські парламентарі вже винесли на розгляд вищого законодавчого органу.

До України повернули ще 9 дітей з окупованих територій - Кулеба 13.05.24, 20:55 • 22161 перегляд

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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