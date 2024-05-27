З окупованої Херсонщини цього року повернули 101 дитину
Київ • УНН
Загалом цього року з тимчасово окупованих територій на підконтрольну Україні територію повернули 101 дитину з родин Херсонської області. А днями повернули багатодітну сім'ю з сімома дітьми.
Днями організації Save Ukraine вдалося евакуювати на підконтрольну Україні територію багатодітну родину, в якій виховуються семеро дітлахів. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, пише УНН.
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Він розповів, що це дві дівчинки та пʼятеро хлопчиків. При цьому наймолодша дитина народилася в окупації, їй виповнилося лише девʼять місяців. А найстаршій – дванадцять років.
Ця рятувальна операція була складною. Але завдяки колосальним зусиллям волонтерів нині сімʼя – у безпеці, під наглядом лікарів та психологів
А усього, за його словами, цього року з тимчасово окупованих територій вдалося повернути 101 дитину з родин Херсонської області.
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До України повернули ще 9 дітей з окупованих територій - Кулеба 13.05.24, 20:55 • 22161 перегляд