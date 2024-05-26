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Аргентина планує долучитися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Аргентина планує долучитися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Київ • УНН

 • 25664 перегляди

Аргентина планує приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, викрадених Росією.

Аргентина планує долучитися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Проєкт декларації щодо долучення аргентинські парламентарі вже винесли на розгляд вищого законодавчого органу. Про це повідомили в Офісі президента, передає УНН.

Деталі

Українська делегація на чолі з уповноваженою президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’єю Герасимчук.

У складі української делегації також були двоє українських підлітків, яких вдалося повернути з російського полону. Радниця – уповноважена Президента України Дарʼя Герасимчук закликала політичних лідерів Аргентини долучитися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, до складу якої увійшли вже 36 країн.

Аргентинська сторона запевнила, що опрацьовує можливість найближчим часом приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Проєкт декларації щодо долучення аргентинські парламентарі вже винесли на розгляд вищого законодавчого органу.

На зустрічах також говорили про план Bring Kids Back UA, який охоплює всі аспекти розв’язання питань щодо викрадення росіянами українських дітей та повернення їх додому.

Іспанія відкликала посла в Аргентині через слова президента Мілея19.05.24, 22:22 • 32655 переглядiв

Лілія Подоляк

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