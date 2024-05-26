Аргентина планирует присоединиться к Международной коалиции за возвращение украинских детей. Проект декларации о присоединении аргентинские парламентарии уже вынесли на рассмотрение высшего законодательного органа. Об этом сообщили в Офисе президента, передает УНН.

Детали

Украинская делегация во главе с уполномоченным президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарьей Герасимчук.

В составе украинской делегации также были двое украинских подростков, которых удалось вернуть из российского плена. Советник - уполномоченный Президента Украины Дарья Герасимчук призвала политических лидеров Аргентины присоединиться к Международной коалиции за возвращение украинских детей, в состав которой вошли уже 36 стран.

Аргентинская сторона заверила, что прорабатывает возможность в ближайшее время присоединиться к Международной коалиции за возвращение украинских детей. Проект декларации о присоединении аргентинские парламентарии уже вынесли на рассмотрение высшего законодательного органа.

На встречах также говорили о плане Bring Kids Back UA, который охватывает все аспекты решения вопросов о похищении россиянами украинских детей и возвращения их домой.

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