Аргентина планирует присоединиться к Международной коалиции за возвращение украинских детей

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу
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Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу

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Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
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Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
24 мая 2024, 16:32  •  138144 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
24 мая 2024, 14:43  •  127879 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
24 мая 2024, 10:32  •  123580 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
24 мая 2024, 09:00  •  115620 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
24 мая 2024, 06:48  •  107440 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
24 мая 2024, 06:37  •  101517 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
24 мая 2024, 06:30  •  98212 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
24 мая 2024, 06:14  •  186894 просмотра

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

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Аргентина планирует присоединиться к Международной коалиции за возвращение украинских детей

Аргентина планирует присоединиться к Международной коалиции за возвращение украинских детей, похищенных Россией.

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Аргентина планирует присоединиться к Международной коалиции за возвращение украинских детей

Задержаны двое подозреваемых по делу о смертельном лесном пожаре в Чили

Двое подозреваемых, среди которых бывший работник лесного хозяйства и пожарный, были задержаны по обвинению в причинении смертоносного лесного пожара в чилийском регионе Вальпараисо в феврале, который унес жизни более 100 человек.

Общество •   •  3614 просмотра
Задержаны двое подозреваемых по делу о смертельном лесном пожаре в Чили

Количество пострадавших в результате удара по центру Харькова возросло до 20

Двадцать человек, в том числе 14-летний мальчик, 11 мужчин и 8 женщин, получили ранения в результате российского ракетного обстрела центра Харькова 25 мая.

Общество •   •  6735 просмотра
Количество пострадавших в результате удара по центру Харькова возросло до 20

Греция заявила, что закроет путь в ЕС Северной Македонии: в чем причина

Премьер-министр Греции Мицотакис предупредил новое руководство Северной Македонии, что Афины заблокируют ее путь к членству в ЕС, если она не выполнит соглашение 2018 года об изменении названия страны на Северную Македонию.

Общество •   •  6702 просмотра
Греция заявила, что закроет путь в ЕС Северной Македонии: в чем причина

В Никополе увеличилось количество раненых в результате атаки дронами-камикадзе

Три человека были ранены в результате атаки беспилотника-камикадзе на Никополь в Днепропетровской области, 66-летний мужчина получил осколочные ранения и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Война •   •  9157 просмотра
В Никополе увеличилось количество раненых в результате атаки дронами-камикадзе

США рассматривают введение санкций против зарубежных банков, работающих в России

США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против иностранных банков, работающих в России, из-за растущих рисков, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

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США рассматривают введение санкций против зарубежных банков, работающих в России

Количество погибших из-за удара по "Эпицентру" в Харькове возросло до шести

Шесть человек погибли и 40 получили ранения в результате российского ракетного удара по строительному гипермаркету в Харькове, 16 до сих пор считаются пропавшими без вести.

Общество •   •  12165 просмотра
Количество погибших из-за удара по "Эпицентру" в Харькове возросло до шести

Работы по строительству третьей линии фортификаций реализуется в определенные сроки - Синегубов

Строительство третьей линии фортификационных сооружений на Харьковщине происходит вовремя, несмотря на постоянные обстрелы со стороны оккупантов.

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Работы по строительству третьей линии фортификаций реализуется в определенные сроки - Синегубов

Победителем 77-го Каннского фестиваля стал фильм «Анора» Шона Бейкера

Фильм «Анора» Шона Бейкера получил Золотую пальмовую ветвь 77-го Каннского кинофестиваля.

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Победителем 77-го Каннского фестиваля стал фильм «Анора» Шона Бейкера

В результате удара по центру Харькова пострадали 18 человек, подросток в тяжелом состоянии

В результате российского ракетного удара по центру Харькова ранения получили 18 человек, в том числе 13-летний мальчик, который находится в тяжелом состоянии.

Война •   •  13490 просмотра
В результате удара по центру Харькова пострадали 18 человек, подросток в тяжелом состоянии