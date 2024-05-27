З окупації повернули ще одну дитину
Київ • УНН
11-річний хлопчик возз'єднався зі своєю матір'ю після повернення з тимчасово окупованої території поблизу Маріуполя, де він жив з літньою родичкою понад 2 роки.
З тимчасово окупованої території вдалося повернути 11-річного хлопця, повідомили у Мінреінтеграції у понеділок, пише УНН.
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Нещодавно до Мінреінтеграції, як вказано, звернулася жінка-військовослужбовиця, яка понад 2 роки не бачила свого сина Дениса. "Хлопець мешкав на тимчасово окупованій території – у літньої родички неподалік Маріуполя. Самотужки переправити дитину на контрольовану урядом України територію змоги не було. Жінка майже не сподівалася вирішити це питання, але в душі плекала надію на зустріч", - розповіли у міністерстві.
"За повернення Дениса взялися представники Мінреінтеграції у тісній співпраці з громадською спілкою "Українська мережа за права дитини". І ось нарешті хлопчик разом з мамою та в безпеці", - повідомили у відомстві.
З окупованої Херсонщини цього року повернули 101 дитину27.05.24, 11:35 • 21278 переглядiв