Из миллионов-417 нештатных сработок: Сметанин объяснил, что не так с минами для ВСУ
Киев • УНН
Из миллионов произведенных мин выявлено 417 случаев нештатного срабатывания из-за проблем с импортным порохом. 24 тысячи мин из партии в 54 тысячи подлежат возврату производителю.
Выявлены недостатки, которые были вызваны нештатным срабатыванием пороха, который был закуплен за рубежом. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин во время Часа вопросов к правительству в ВР, комментируя ситуацию с поставками некачественных мин в ВСУ, передает УНН.
Сметанин напомнил, что в этом году Украина произведет 2,5 миллиона боеприпасов.
"По ситуации, сложившейся непосредственно со 120, 82-миллиметровыми минами...к предоставленной информации Генеральным штабом ВСУ Украины, что согласно отчетам, поступившим от воинских частей Сил обороны, количество нештатных сработок 120-миллиметровых мин составляет 417 нештатных сработок, из миллионов – всего 417 нештатных сработок", - заявил Сметанин.
По его словам, комиссией в составе представителей Министерства стратегических отраслей промышленности Украины, Министерства обороны, завода-изготовителя, Вооруженных Сил и СБУ была осуществлена проверка на заводе-изготовителе.
"Составлен акт о несоответствии поставленной продукции Министерству обороны. Выявлены недостатки, которые были вызваны нештатным срабатыванием пороха, который был закуплен за рубежом. Ссылка: сферические пороховые марки, используемые с 1985 года странами-членами НАТО для производства 81, 120-миллиметровых мин, использовались для изготовления метательных зарядов. Однако в процессе эксплуатации порох изменил свои свойства и стал срабатывать нештатно. Приняты все необходимые меры, Министерство обороны согласно актам...", - утверждает Сметанин.
Дополнение
Минобороны Украины сообщило, что причины нештатного срабатывания 120-миллиметровых мин расследует межведомственная комиссия. Сейчас использование боеприпасов приостановили, бракованную партию мин изъяли. По предварительным результатам расследования, мины не срабатывают из-за возможных причин дефектов, в частности некачественные пороховые заряды или нарушения условий хранения. По данному факту ГБР начало уголовное производство.
Впоследствии министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин заявил, что из партии в 54 тысячи 120-мм мин, по которым было подозрение по нештатному срабатыванию, около 24 тысяч подлежат возврату. Это менее 1% продукции, произведенной в этом году. Сейчас производители мин усиливают контроль качества на всех этапах производства.
Контекст
Ранее в СМИ появилась информация, что украинские бойцы используют бракованные минометные мины производства "Укроборонпрома". Военные на фронте жалуются, что боеприпасы низкого качества.