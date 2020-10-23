С 25 октября поезда будут курсировать по зимнему графику - Укрзализныця
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Укрзализныця предупредила о том, что 25 октября поезда будут отправляться и прибывать с учетом того, что стрелки часов будут переведены на один час назад в 4:00. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.
"Время отправления и прибытия поездов в билетах 25 октября указывается с учетом перевода стрелок часов. С 25 октября 2020 года поезда на территории Украины будут курсировать по зимнему времени. Время отправления и прибытия поездов в билетах указывается уже с учетом этого перехода. В связи с переходом на зимнее время 25 октября 2020 года в 4:00 по киевскому времени стрелки часов будут переведены на один час назад ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в билетах на поезда формирования Укрзализныци указан уже скорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов.
"Поэтому путешественникам, которые запланировали поездки на этот выходной день, а также тем, кто будет встречать на вокзале друзей или гостей в воскресенье, стоит быть внимательными и своевременно привести в соответствие время своего часов", - говорится в сообщении.
Напомним, "Укрзализныця" приостановила продажу билетов в Ивано-Франковск, Тернополь и Хмельницкий.