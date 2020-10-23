Із 25 жовтня поїзди курсуватимуть за зимовим графіком - Укрзалізниця

“Час відправлення та прибуття поїздів у квитках 25 жовтня вказується з урахуванням переведення стрілок годинника. З 25 жовтня 2020 року поїзди на території України курсуватимуть за зимовим часом. Час відправлення та прибуття поїздів у квитках вказується вже з урахуванням цього переходу. У зв’язку з переходом на зимовий час 25 жовтня 2020 року о 4:00 за київським часом стрілки годинника буде переведено на одну годину назад”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у квитках на поїзди формування Укрзалізниці вказано вже скоригований графік руху пасажирських та приміських поїздів.

“Тому мандрівникам, які запланували поїздки на цей вихідний день, а також тим, хто зустрічатиме на вокзалі друзів або гостей у неділю, варто бути уважними та вчасно привести у відповідність час свого годинника”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, “Укрзалізниця” призупинила продаж квитків до Івано-Франківська, Тернополя та Хмельницького.