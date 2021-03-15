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Ивченко прокомментировал коалиционные переговоры в парламенте: проходят с двумя группами и фракциями

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко в эфире телеканала "Прямой" прокомментировал информацию о коалиционных переговорах с партией "Слуга народа", сообщает УНН.

Цитата

"Парламент от слова "parlé" - проводить переговоры. И я скажу так: насколько мне известно, переговоры ведутся с двумя группами и двумя фракциями. То есть кроме "Батькивщины" еще одна фракция. И здесь главный вопрос в том, а на каком поле могут сойтись фракции и группы, чтобы официально поддержать то или иное правительство", - рассказал Ивченко.

Детали

По его словам, важным также в любых коалиционных переговорах является то, кто станет кандидатурами на членов правительства, которые смогут повысить рейтинг доверия к власти. Отдельно он отметил, что если в государстве не будет планов по изменению социально-экономического курса, фракция "Батькивщина" вряд ли будет заинтересована в том, чтобы стать частью правительства.

"Если не будет изменения социально-экономического курса, если не будет изменения курса продажи стратегической собственности, если не будет изменения стимулов налогово-кредитной политики, то я не думаю, что Батькивщина будет участником такого правительства. Поскольку ситуация именно в этом контексте - социально-экономическом и финансово-кредитном является острой и нужной сегодня для страны и для наполнения бюджета", - отметил он.

Дополнение

Напомним, Вадим Ивченко в интервью рассказал, что государство нуждается в понятном премьер-министре с понятной политикой, в частности в аграрной сфере, в отношении всех форм хозяйствования.

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