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Івченко прокоментував коаліційні перемовини у парламенті: відбуваються з двома групами та фракціями

Київ • УНН

 • 11360 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Народний депутат від фракції “Батьківщина” Вадим Івченко в ефірі телеканалу “Прямий” прокоментував інформацію про коаліційні перемовини з партією “Слуга народу”, повідомляє УНН.

Цитата

“Парламент від слова „parlé“ — проводити перемовини. І я скажу так: наскільки мені відомо, перемовини ведуть із двома групами та двома фракціями. Тобто окрім „Батьківщини“ ще є одна фракція. І тут головне питання в тому, а на якому полі можуть зійтися фракції та групи, щоб офіційно підтримати той чи інший уряд”, — розповів Івченко.

Деталі

За його словами, важливим також у будь-яких коаліційних перемовинах є те, хто стане кандидатурами на членів уряду, які зможуть підвищити рейтинг довіри до влади. Окремо він наголосив, що якщо в державі не буде планів щодо зміни соціально-економічного курсу, фракція “Батьківщина” навряд чи буде зацікавленою в тому, щоб стати частиною уряду.
“Якщо не буде зміни соціально-економічного курсу, якщо не буде зміни курсу продажу стратегічної власності, якщо не буде зміни стимулів податково-кредитної політики, то я не думаю, що Батьківщина буде учасником такого уряду. Оскільки ситуація саме в цьому контексті — соціально-економічному і фінансово-кредитному є гострою і потрібною сьогодні для країни та для наповнення бюджету”, — відзначив він.

Доповнення

Нагадаємо, Вадим Івченко в інтерв’ю розповів, що держава потребує зрозумілого прем’єр-міністра зі зрозумілою політикою, зокрема в аграрній сфері, стосовно всіх форм господарювання. 

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