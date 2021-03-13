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Зрозумілий прем’єр-міністр зі зрозумілою політикою: Івченко про майбутній ефективний уряд

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Держава потребує зрозумілого прем'єр-міністра зі зрозумілою політикою, зокрема в аграрній сфері, стосовно всіх форм господарювання. Про це в експертному інтерв’ю про стан аграрної галузі України УНН розповів народний депутат VIII та IX скликань Верховної Ради України та член комітету ВР з аграрної політики Вадим Івченко.

Цитата

“Найкращий уряд, який би займався розвитком аграрного сектору — це був би уряд зрозумілого прем’єр-міністра, який веде зрозумілу політику щодо всіх форм господарювання в Україні. Починаючи від великих експортерів, закінчуючи маленькими сімейними фермерами”, — вважає нардеп.

Деталі

Серед кандидатур, які відповідають цим параметрам, Вадим Івченко називає лідерку фракції “Батьківщина” Юлію Тимошенко.

“Одна-єдина людина, яка постійно веде таку політику — Юлія Тимошенко. Єдина з усіх партій і фракцій. У такому уряді було б комфортно будувати аграрну політику та політику зі збереження українських сіл, зберігати робочі місця, допомагати сімейним фермерам. Але можна довго чекати, коли ця ситуація наступить. Це тільки небо і політичні розклади мають зійтися”, — зауважив він.

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Разом із тим нардеп як представник команди Юлій Тимошенко запевнив, що вони готові брати на себе відповідальність за подальший розвиток держави та впроваджувати відповідну політику.

“Якби давали можливість зараз вести відповідну політику, то, звичайно, ми б їх розглядали і приймали б відповідні рішення. Все-таки потрібно зупинити на певний час холдингізацію шляхом правильного вектору і направленості роботи аграрного міністерства”, — підсумував він.

Доповнення

Раніше експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський зазначив, що потенційно Україна може забезпечувати населення газом власного виробництва. За його словами, прекрасно розуміє як налагодити цю систему лідерка партії “Батьківщини” Юлія Тимошенко, на чому неодноразово наголошувала.

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