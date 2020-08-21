Ивано-Франковский клуб завоевал Кубок Украины по футзалу

В финальном матче команда победила киевский “ХИТ”. Основное время не выявило победителя, как и дополнительные экстра-тайма (2:2). В серии послематчевых пенальти ловкими были игроки “Урагана” — 5:4.

Голы: “Ураган” — Абакшина (12 минута), Лебедь (43), “ХИТ” — Жук (6, 44).

Заметим, что “Ураган” имеет два Кубка Украины по футзалу. Самым титулованным клубом является львовская “Энергия” — 5.