Ивано-Франковский клуб завоевал Кубок Украины по футзалу
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Ивано-Франковский "Ураган" провел защиту титула обладателя Кубка Украины по футзалу, сообщает УНН со ссылкой на Ассоциацию футзала Украины.
В финальном матче команда победила киевский “ХИТ”. Основное время не выявило победителя, как и дополнительные экстра-тайма (2:2). В серии послематчевых пенальти ловкими были игроки “Урагана” — 5:4.
Голы: “Ураган” — Абакшина (12 минута), Лебедь (43), “ХИТ” — Жук (6, 44).
Заметим, что “Ураган” имеет два Кубка Украины по футзалу. Самым титулованным клубом является львовская “Энергия” — 5.