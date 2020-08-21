Івано-Франківський клуб виборов Кубок України з футзалу

У фінальному матчі команда здолала київський “ХІТ”. Основний час не виявив переможця, як і додаткові екстра-тайми (2:2). У серії післяматчевих пенальті вправнішими були гравці “Урагану” — 5:4.

Голи: “Ураган” — Абакшин (12 хвилина), Лебідь (43), “ХІТ” — Жук (6, 44).

Зауважимо, що “Ураган” має два Кубка України з футзалу. Найбільш титулованим клубом є львівська “Енергія” — 5.