Мелони не собирается запрещать соцсети для детей в Италии
Киев • УНН
Премьер-министр Мелони заявила, что правительство не будет инициировать запрет соцсетей для подростков, считая его лёгким для обхода. Она подчеркнула необходимость давления на платформы, а обсуждение вопроса оставлено парламенту.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее правительство не планирует самостоятельно инициировать запрет на использование социальных сетей для подростков, подобный тем, которые готовят во Франции, Великобритании и других странах. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
Я не против запрета соцсетей для детей до 16 лет, но не убеждена, что только это предложение может решить проблему, ведь такой запрет легко обойти
По ее словам, такой запрет рискует "частично переложить проблему на семьи" и может оказаться неэффективным, если правительства не будут оказывать большее давление на платформы, чтобы те действовали и "брали на себя ответственность".
В то же время Мелони подчеркнула, что не выступает против запрета соцсетей для лиц до 16 лет в Италии. Однако правительство решило не вносить соответствующий указ или законопроект, оставив обсуждение этого вопроса парламенту. В настоящее время несколько итальянских партий уже подали законопроекты о таком запрете, но ни один из них пока не принят.
Дополнение
Ранее на этой неделе Великобритания объявила о намерении ввести запрет на использование соцсетей для лиц до 16 лет. Франция также планирует ввести аналогичное ограничение для детей до 15 лет позднее в этом году. США ранее выражали обеспокоенность по поводу британской инициативы, предостерегая от универсальных подходов к этой проблеме.
В среду лидеры стран G7, включая президента США Дональда Трампа, одобрили декларацию о защите детей в интернете, которая не содержит упоминаний о запрете доступа детей к социальным сетям.
В Швеции предлагают запретить соцсети для детей до 15 лет03.06.26, 09:41 • 3136 просмотров