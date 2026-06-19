Мелони не собирается запрещать соцсети для детей в Италии

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее правительство не планирует самостоятельно инициировать запрет на использование социальных сетей для подростков, подобный тем, которые готовят во Франции, Великобритании и других странах. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Я не против запрета соцсетей для детей до 16 лет, но не убеждена, что только это предложение может решить проблему, ведь такой запрет легко обойти - сказала Мелони журналистам после завершения саммита G7.

По ее словам, такой запрет рискует "частично переложить проблему на семьи" и может оказаться неэффективным, если правительства не будут оказывать большее давление на платформы, чтобы те действовали и "брали на себя ответственность".

В то же время Мелони подчеркнула, что не выступает против запрета соцсетей для лиц до 16 лет в Италии. Однако правительство решило не вносить соответствующий указ или законопроект, оставив обсуждение этого вопроса парламенту. В настоящее время несколько итальянских партий уже подали законопроекты о таком запрете, но ни один из них пока не принят.

Дополнение

Ранее на этой неделе Великобритания объявила о намерении ввести запрет на использование соцсетей для лиц до 16 лет. Франция также планирует ввести аналогичное ограничение для детей до 15 лет позднее в этом году. США ранее выражали обеспокоенность по поводу британской инициативы, предостерегая от универсальных подходов к этой проблеме.

В среду лидеры стран G7, включая президента США Дональда Трампа, одобрили декларацию о защите детей в интернете, которая не содержит упоминаний о запрете доступа детей к социальным сетям.

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