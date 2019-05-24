Итальянский суд вынесет приговор нацгвардейцу Маркиву 12 июля
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Суд в Италии 12 июля вынесет приговор нацгвардейцу Виталию Маркиву, которого обвиняют в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли на Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.
Так, в пятницу, 24 мая в суде итальянского города Павия прошло очередное заседание по делу Маркива. В ходе него прокурор попросил признать украинца виновным в соучастии в умышленном убийстве итальянского репортера Андреа Рокелли возле Славянска в 2014 году с мерой наказания в виде 24 лет лишения свободы.
В то же время, обвинитель предложил учесть отсутствие судимостей у Маркива и его хорошее поведение под арестом и сократить срок заключения до 16 лет, но добавить 1 год за посягательство на убийство французского репортера, который был в зоне боевых действий вместе с Рокелли.
"Следующее заседание по делу Маркива состоится 14 июня, на нем будут рассматриваться доводы гражданских истцов. 21 июня и 5 июля суд заслушает сторону защиты, а 12 июля, как ожидается, - вынесет приговор", - отметили в МВД.
Напомним, 29-летний нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии находится под стражей в итальянской тюрьме по обвинению в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли на Донбассе. Его арестовали 30 июня 2017 года в аэропорту Болоньи. Украинский военный отвергает все обвинения и отрицает свою причастность к гибели Роккелли и Андрея Миронова, его российского партнера.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что итальянского журналиста Рокелле убили сепаратисты, а не нацгвардеец.
Также напомним, что в деле Маркива в итальянском суде дал показания и.о. командующего Нацгвардии.