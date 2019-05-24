Італійський суд винесе вирок нацгвардійцю Марківу 12 липня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Суд в Італії 12 липня винесе вирок нацгвардійцю Віталію Марківу, якого обвинувачують у загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі на Донбасі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.
Так, у п'ятницю, 24 травня у суді італійського міста Павія пройшло чергове засідання у справі Марківа. У ході нього прокурор попросив визнати українця винним у співучасті в умисному вбивстві італійського репортера Андреа Роккеллі біля Слов'янська у 2014 році з мірою покарання у вигляді 24 років позбавлення волі.
Водночас, обвинувачувач запропонував врахувати відсутність судимостей у Марківа і його хорошу поведінку під арештом і скоротити термін ув'язнення до 16 років, але додати 1 рік за посягання на вбивство французького репортера, який був у зоні бойових дій разом з Роккеллі.
"Наступне засідання у справі Марківа відбудеться 14 червня, на ньому будуть розглядатися доводи цивільних позивачів. 21 червня і 5 липня суд заслухає сторону захисту, а 12 липня, як очікується, - винесе вирок", - зазначили у МВС.
Нагадаємо, 29-річний нацгвардієць Віталій Марків з подвійним громадянством України й Італії перебуває під вартою в італійській в’язниці за звинуваченням у загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі на Донбасі. Його арештували 30 червня 2017 року в аеропорту Болоньї. Український військовий відкидає усі обвинувачення і заперечує свою причетність до загибелі Роккеллі та Андрія Миронова, його російського напарника.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що італійського журналіста Рокеллі вбили сепаратисти, а не нацгвардієць.
Також нагадаємо, що у справі Марківа в італійському суді дав свідчення в.о. командувача Нацгвардії.