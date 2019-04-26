Итальянский футболист установил рекорд трех континентов Лиг чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Экс-полузащитник сборной Италии Себастьян Джовинко стал первым футболистом с Апеннин, которому удалось поразить ворота соперников в лигах чемпионов трех разных континентов, информирует УНН со ссылкой на Corrieredellosport.
Себастьян Джовинко пока выступает за арабский клуб "Аль-Хиляль". Его забитый гол принес победу команде в противостоянии с ФК "Естеглялем", а также помог вписать имя футболиста в историю - он сумел отличиться голами в розыгрышах трех континентах Лиги чемпионов. Ранее забивал за "Ювентус" и "Торонто" в ЛЧ Северной Америки.
Заметим, что к нему в трех лигах чемпионов разных континентов забивали бразилец Рикардо Оливейра и уругваец Диего Алонсо.
Как сообщал УНН, Джовинко получал персональный приз по итогам выступлений в американской лиге.