Італійський футболіст встановив рекорд трьох континентів Ліг чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Екс-півзахисник збірної Італії Себастьян Джовінко став першим футболістом із Апеннін, якому вдалося вразити ворота суперників у Лігах чемпіонів трьох різних континентів, інформує УНН з посиланням на Corrieredellosport.
Себастьян Джовінко наразі виступає за арабський клуб “Аль-Хіляль”. Його забитий гол приніс перемогу команді у протистоянні із ФК “Естеглялем”, а також допоміг вписати ім’я футболіста в історію — він зумів відзначитися голами в розіграшах трьох континентах Ліги чемпіонів. Раніше забивав за “Ювентус” і “Торонто” в ЛЧ Північної Америки.
Зауважимо, що до нього в трьох Лігах чемпіонів різних континентів забивали бразилець Рікарду Олівейра і уругваєць Дієго Алонсо.
Як повідомляв УНН, Джовінко отримував персональний приз за підсумками виступів в американській лізі.