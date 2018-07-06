Итальянские журналисты выдвинули иск против Украины из-за гибели коллеги на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Организации итальянских журналистов выдвинули гражданский иск против государства Украина из-за гибели их коллеги Андреа Роккелли на Донбассе четыре года назад, в убийстве которого обвиняют нацгвардейца Виталия Маркива, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Иск против Украины подали во время первого заседания по делу В.Маркива Национальная федерация итальянской прессы (FNSI), Ассоциация журналистов Ломбардии и Ассоциация фоторепортеров Cesura Lab, которую основал Андреа Роккелли.
Организации выдвинули иск на имя посла Украины в Италии Евгения Перелыгина. Его суть пока неизвестна. Интересы страны будет защищать посольство Украины в Италии совместно с министерством юстиции Украины.
Также стал известен график судебных заседание в деле В.Маркива: до 30 ноября этого года должны состояться пять заседаний по делу, два суда в сентябре, один в октябре и два в ноябре.
Следующее заседание назначено на 14 сентября, планируется начать допросы свидетелей. Сегодняшнее заседание было формальным, вопрос по существу не рассматривался.
Как сообщал УНН, в Павии на севере Италии начался судебный процесс по делу 29-летнего бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что итальянского журналиста Рокелле убили сепаратисты, а не нацгвардеец.