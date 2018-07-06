Італійські журналісти висунули позов проти України через загибель колеги на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Організації італійських журналістів висунули цивільний позов проти держави Україна через загибель їхнього колеги Андреа Роккеллі на Донбасі чотири роки тому, у вбивстві якого обвинувачують нацгвардійця Віталія Марківа, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Позов проти України подали Національна федерація італійської преси (FNSI), Асоціація журналістів Ломбардії та Асоціація фоторепортерів Cesura Lab, яку заснував Андреа Роккеллі, під час першого засідання у справі В.Марківа.
Організації висунули позов на ім’я посла України в Італії Євгена Перелигіна. Його суть поки невідома. Інтереси країни захищатиме посольство України в Італії спільно з міністерством юстиції України.
Також став відомий графік судових засідань у справі В.Марківа: до 30 листопада цього року мають відбутися п’ять засідань у справі, два суди у вересні, одне в жовтні і два в листопаді.
Наступне засідання призначене на 14 вересня, планується почати допити свідків. Сьогоднішнє засідання було формальним, питання по суті не розглядалося.
Як повідомляв УНН, у Павії на півночі Італії розпочався судовий процес у справі 29-річного бійця Національної гвардії України Віталія Марківа,
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що італійського журналіста Рокеллі вбили сепаратисти, а не нацгвардієць.