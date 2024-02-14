Италия выделит 45 млн евро на восстановление исторического центра Одессы

Италия планирует выделить 45 млн евро на восстановление исторического центра Одессы, который значительно пострадал от российских атак. Об этом сообщили на сайте Правительственного портала, передает УНН.

Детали

По информации, в. и. о. министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева встретился со специальным посланником министра иностранных дел Италии Давиде Ла Чечилиа и консулом Посольства Италии в Украине Стефано Мозером. Стороны обсудили проект восстановления исторического центра Одессы, поврежденного в результате войны.

Во время встречи Давиде Ла Чечилиа проинформировал о плане восстановления Одессы. По его словам, проект содержит три части:

реставрацию Спасо-Преображенского кафедрального собора,

защита и цифровой учет 52 объектов культурного наследия, вошедших в Список всемирного наследия ЮНЕСКО под угрозой,

а также разработку мастер-плана для города, содержащего рекомендации по развитию Одессы и привлечению других фондов и стран-партнеров к восстановлению.

План рассчитан на три года, а его общая стоимость составит 45 млн евро.

Что касается Спасо-Преображенского собора, первым шагом является восстановление крыши, а также закрытие воронки, оставшейся от ракеты. Эти работы мы планируем осуществить до начала зимы 2024 года. Уже выделено полмиллиона евро на реставрацию крыши. Всего на восстановление церкви мы планируем направить 2 млн евро сказал Давиде Ла Чечилия.

По его словам, помощь в реализации плана восстановления может предоставить ЮНЕСКО. В частности, планируется привлечение украинского представительства организации и создание наблюдательного совета с участием итальянских и украинских институтов, а также ЮНЕСКО.

Культура всегда была сильным аспектом в двусторонних отношениях Украины и Италии, поэтому мы намерены продолжать это дело подчеркнул посланник.

Напомним,

23 июля 2023 года россияне ударили по Одесской области пятью видами ракет. Разрушениям подверглись десятки зданий в центре Одессы, в том числе Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Зеленский и Рютте в Одессе осмотрели пострадавший от российских обстрелов Спасо-Преображенский собор