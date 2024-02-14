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Італія виділить 45 млн євро на відбудову історичного центру Одеси

Італія виділить 45 млн євро на відбудову історичного центру Одеси

Київ • УНН

 • 32960 перегляди

Італія планує виділити 45 мільйонів євро на відновлення історичного центру Одеси, який серйозно постраждав від російських атак.

Італія планує виділити 45 млн євро на відбудову історичного центру Одеси, який значно постраждав від російських атак. Про це повідомили на сайті Урядового порталу, передає УНН.

Деталі

За інформацією, т. в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислава Карандєєва зустрівся із спеціальним посланником міністра закордонних справ Італіє Давіде Ла Чечіліа та консулом Посольства Італії в Україні Стефано Мозером. Сторони обговорили проект відбудови історичного центру Одеси, пошкодженого внаслідок війни.

Під час зустрічі Давіде Ла Чечіліа поінформував щодо плану відновлення Одеси. За його словами, проєкт містить три частини:

  • реставрацію Спасо-Преображенського кафедрального собору,
  • захист та цифровий облік 52 об’єктів культурної спадщини, що увійшли до Списку світової спадщини ЮНЕСКО під загрозою, 
  • а також розробку мастер-плану для міста, що міститиме рекомендації щодо розвитку Одеси та залучення інших фондів та країн-партнерів до відновлення.

План розрахований на три роки, а його загальна вартість складе 45 млн євро.

Щодо Спасо-Преображенського собору, першим кроком є відновлення даху, а також закриття вирви, що залишилася від ракети. Ці роботи ми плануємо здійснити до початку зими 2024 року. Вже виділено пів мільйона євро на реставрацію даху. Загалом на відновлення церкви ми плануємо спрямувати 2 млн євро

сказав Давіде Ла Чечіліа.

За його словами, допомогу в реалізації плану відновлення може надати ЮНЕСКО. Зокрема, планується залучення українського представництва організації та створення наглядової ради за участі італійських й українських інституцій, а також ЮНЕСКО.

Культура завжди була сильним аспектом у двосторонніх відносинах України та Італії, тож ми маємо намір продовжувати цю справу

підкреслив посланник.

Нагадаємо

23 липня 2023 року росіяни вдарили по Одеській області п’ятьма видами ракет. Руйнувань зазнали десятки будівель у центрі Одеси, в тому числі Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Зеленський і Рютте в Одесі оглянули постраждалий від російських обстрілів Спасо-Преображенський собор13.10.23, 20:20 • 478929 переглядiв

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