Зеленський і Рютте в Одесі оглянули постраждалий від російських обстрілів Спасо-Преображенський собор
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський разом із Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте відвідав Спасо-Преображенський кафедральний собор Одеси, який цього літа дуже постраждав від російського обстрілу, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
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Зеленський і Рютте оглянули руйнування, завдані найбільшому православному храму Одеси внаслідок ракетного удару росії по місту 23 липня поточного року. Тоді було повністю знищено вівтар і пошкоджено тримальну конструкцію будівлі.
Нині в цій пам’ятці культурної спадщини проводяться протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи.
За даними ОП, Зеленському й Рютте розповіли, що триває експертиза стосовно можливості відбудови храму.
Як відомо, уряд Італії та італійський бізнес уже висловили готовність долучитися до повного відновлення Спасо-Преображенського собору.