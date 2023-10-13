Зеленський і Рютте в Одесі оглянули постраждалий від російських обстрілів Спасо-Преображенський собор

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Зеленський і Рютте оглянули руйнування, завдані найбільшому православному храму Одеси внаслідок ракетного удару росії по місту 23 липня поточного року. Тоді було повністю знищено вівтар і пошкоджено тримальну конструкцію будівлі.

Нині в цій пам’ятці культурної спадщини проводяться протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи.

За даними ОП, Зеленському й Рютте розповіли, що триває експертиза стосовно можливості відбудови храму.

Як відомо, уряд Італії та італійський бізнес уже висловили готовність долучитися до повного відновлення Спасо-Преображенського собору.