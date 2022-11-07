ISW: "ядерные игры" кремля не помогут нажать на Украину и приблизить переговоры

Детали

ISW пишет, что применение россией ядерного оружия в Украине остается маловероятным, и кремль принимает меры для деэскалации своей ядерной риторики. Эксперты обращают внимание, что ядерные угрозы кремля не смогли подорвать политическую и общественную волю Украины продолжать противостоять российскому вторжению.

"Украина и ее международные сторонники четко дали понять, что они не согласятся на переговоры под дулом пистолета и не откажутся от суверенного права Украины на свои территории", - отмечают в Институте.

Напомним

Институт изучения войны (ISW) пишет, что Иран начал использовать зависимость россии от поставок дронов-камикадзе в обмен на помощь в реализации ядерной программы.