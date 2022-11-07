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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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ISW: "ядерні ігри" кремля не допоможуть натиснути на Україну та наблизити переговори

ISW: "ядерні ігри" кремля не допоможуть натиснути на Україну та наблизити переговори

Київ • УНН

 • 283537 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що кремль може продовжувати проводити "ядерні ігри", щоб спонукати США та їхніх союзників тиснути на Україну, але не зможе примусити Київ до переговорів, передає УНН.

 

Деталі

ISW пише, що застосування росією ядерної зброї в Україні залишається малоймовірним, і кремль наразі вживає заходів для деескалації своєї ядерної риторики. Експерти звертають увагу на те, що ядерні погрози кремля не змогли підірвати політичну та суспільну волю України продовжувати протистояти російському вторгненню.

"Україна та її міжнародні прихильники чітко дали зрозуміти, що вони не погодяться на переговори під дулом пістолета і не відмовляться від суверенного права України на свої території", - наголошують в Інституті.

Нагадаємо 

Інститут вивчення війни (ISW) пише, що Іран почав використовувати залежність росії від постачання дронів-камікадзе в обмін на допомогу в реалізації ядерної програми.

Українські Національні Новини

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