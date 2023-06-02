ISW: в российском информационном поле заметна тревожность относительно войны с Украиной

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"Ответы российских официальных лиц и военкоров на операции в белгородской области свидетельствуют о том, что в российском информационном пространстве ощутима повышенная тревожность относительно войны с Украиной", - говорится в анализе.

Детали

Так, пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что президент россии владимир путин постоянно получает информацию о ситуации в белгородской области. Кроме того, путин наградил главу шебекинского района владимира жданова орденом Мужества за реагирование на ситуацию на границе.

В это время, губернатор белгородской области вячеслав гладков сообщил, что из области уже эвакуировали 200 детей и планируют эвакуировать еще 600 детей. Также, сообщается, что гладков договорился с властями нескольких российских регионов принять 1200 белгородцев во время эвакуации.

"Все это свидетельствует о том, что кремль пытается использовать эти операции для поддержки текущих информационных кампаний, направленных на то, чтобы изобразить войну в Украине как экзистенциальную и получить внутреннюю поддержку для длительной войны", - добавили в Институте изучения войны.

Напомним

В Институте изучения войны сообщали, что кремль, вероятно, пытается заставить кадырова взять на себя наступательную роль в войне после отвода с линии фронта сил ЧВК "вагнера".