ISW: в российском информационном поле заметна тревожность относительно войны с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. В российском информационном пространстве заметна повышенная тревожность относительно войны в Украине. Об этом говорится в ежедневном анализе Института изучения войны, пишет УНН.
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"Ответы российских официальных лиц и военкоров на операции в белгородской области свидетельствуют о том, что в российском информационном пространстве ощутима повышенная тревожность относительно войны с Украиной", - говорится в анализе.
Детали
Так, пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что президент россии владимир путин постоянно получает информацию о ситуации в белгородской области. Кроме того, путин наградил главу шебекинского района владимира жданова орденом Мужества за реагирование на ситуацию на границе.
В это время, губернатор белгородской области вячеслав гладков сообщил, что из области уже эвакуировали 200 детей и планируют эвакуировать еще 600 детей. Также, сообщается, что гладков договорился с властями нескольких российских регионов принять 1200 белгородцев во время эвакуации.
"Все это свидетельствует о том, что кремль пытается использовать эти операции для поддержки текущих информационных кампаний, направленных на то, чтобы изобразить войну в Украине как экзистенциальную и получить внутреннюю поддержку для длительной войны", - добавили в Институте изучения войны.
Напомним
В Институте изучения войны сообщали, что кремль, вероятно, пытается заставить кадырова взять на себя наступательную роль в войне после отвода с линии фронта сил ЧВК "вагнера".