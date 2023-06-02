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Актуальне
ISW: в російському інформаційному полі помітна тривожність щодо війни з Україною

ISW: в російському інформаційному полі помітна тривожність щодо війни з Україною

Київ • УНН

 • 1187671 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. В російському інформаційному просторі помітна підвищена тривожність щодо війни в Україні. Про це йдеться в щоденному аналізі Інституту вивчення війни, пише УНН.

Цитата

"Відповіді російських офіційних осіб і воєнкорів на операції у бєлгородській області свідчать про те, що в російському інформаційному просторі відчутна підвищена тривожність щодо війни з Україною", - йдеться в аналізі.

Деталі

Так, прес-секретар кремля дмитро пєсков заявив, що президент росії володимир путін постійно отримує інформацію про ситуацію в бєлгородській області. Крім того, путін нагородив голову шебекинського району володимира жданова орденом Мужності за реагування на ситуацію на кордоні.

В цей час, губернатор бєлгородщини в'ячеслав гладков повідомив, що з області вже евакуювали 200 дітей та планують евакуювати ще 600 дітей. Також, повідомляється, що гладков домовився з владою кількох російських регіонів прийняти 1200 бєлгородців під час евакуації.

"Все це свідчить про те, що кремль намагається використати ці операції для підтримки поточних інформаційних кампаній, спрямованих на те, щоб зобразити війну в Україні як екзистенціальну та отримати внутрішню підтримку для тривалої війни", - додали в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо

В Інституті вивчення війни повідомляли, що кремль, ймовірно, намагається змусити кадирова взяти на себе наступальну роль у війні після відведення з лінії фронту сил ПВК "вагнера".

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