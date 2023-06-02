ISW: в російському інформаційному полі помітна тривожність щодо війни з Україною

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"Відповіді російських офіційних осіб і воєнкорів на операції у бєлгородській області свідчать про те, що в російському інформаційному просторі відчутна підвищена тривожність щодо війни з Україною", - йдеться в аналізі.

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Так, прес-секретар кремля дмитро пєсков заявив, що президент росії володимир путін постійно отримує інформацію про ситуацію в бєлгородській області. Крім того, путін нагородив голову шебекинського району володимира жданова орденом Мужності за реагування на ситуацію на кордоні.

В цей час, губернатор бєлгородщини в'ячеслав гладков повідомив, що з області вже евакуювали 200 дітей та планують евакуювати ще 600 дітей. Також, повідомляється, що гладков домовився з владою кількох російських регіонів прийняти 1200 бєлгородців під час евакуації.

"Все це свідчить про те, що кремль намагається використати ці операції для підтримки поточних інформаційних кампаній, спрямованих на те, щоб зобразити війну в Україні як екзистенціальну та отримати внутрішню підтримку для тривалої війни", - додали в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо

В Інституті вивчення війни повідомляли, що кремль, ймовірно, намагається змусити кадирова взяти на себе наступальну роль у війні після відведення з лінії фронту сил ПВК "вагнера".