ISW: кремль намагається змусити кадирова взяти на себе наступальну роль у війні

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Так, в Інституті вивчення війни зазначають, що президент росії володимир путін намагався чинити тиск на Кадирова, щоб він збільшив роль чеченських бойовиків на війні, принаймні, після публічної зустрічі путіна з кадировим 13 березня.

Підкреслюється, що 20 травня кадиров також заявив, що зустрічався з путіним - це відбулось приблизно під час заявленої перемоги групи "вагнера" в Бахмуті. кадиров тоді зауважив, що хвалився путіну тим, що в Україні діють сім чеченських полків і чотири батальйони. Пізніше 26 травня кадиров уточнив, що в Україні перебуває 7 тисяч чеченських військовослужбовців.

В ISW наголошують, що згадка російського міноборони про операції "ахмата" у напрямку Мар’їнки за день до початково заявленої дати виведення "вагнера" свідчить про те, що путін міг змусити кадирова взяти на себе наступальну роль у війні.

"кремль може сприймати чеченські підрозділи як невикористану штурмову силу, яка може відновити здатність росії підтримувати одночасні наступальні зусилля на кількох напрямках просування. Якщо заяви кадирова про те, що він має 7000 військових в Україні, близькі до дійсності, його сили не зможуть успішно провести численні наступальні операції", - підсумували в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо

В Інституті вивчення війни зазначали, що ватажок ПВК “вагнер” євген пригожин спростував звинувачення колишнього російського офіцера ігоря гіркіна в тому, що він міг влаштувати військовий переворот проти кремля.