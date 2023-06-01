ISW: кремль пытается заставить кадырова взять на себя наступательную роль в войне

Детали

Так, в Институте изучения войны отмечают, что президент россии владимир путин пытался оказывать давление на кадырова, чтобы он увеличил роль чеченских боевиков в войне, по крайней мере, после публичной встречи путина с кадыровым 13 марта.

Подчеркивается, что 20 мая кадыров также заявил, что встречался с путиным - это произошло примерно во время заявленной победы группы "вагнера" в Бахмуте. кадыров тогда отметил, что хвастался путину тем, что в Украине действуют семь чеченских полков и четыре батальона. Позже 26 мая кадыров уточнил, что в Украине находится 7 тысяч чеченских военнослужащих.

В ISW отмечают, что упоминание российского минобороны об операции "ахмата" в направлении Марьинки за день до изначально заявленной даты вывода "вагнера" свидетельствует о том, что путин мог заставить кадырова взять на себя наступательную роль в войне.

"кремль может воспринимать чеченские подразделения как неиспользованную штурмовую силу, которая может восстановить способность россии поддерживать одновременные наступательные усилия на нескольких направлениях продвижения. Если заявления кадырова о том, что он имеет 7000 военных в Украине, близки к действительности, его силы не смогут успешно провести многочисленные наступательные операции", - подытожили в Институте изучения войны.

Напомним

В Институте изучения войны отмечали, что главарь ЧВК “вагнер” евген пригожин опроверг обвинения бывшего российского офицера игоря гиркина в том, что он мог устроить военный переворот против кремля.