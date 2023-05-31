ISW: пригожин спростував звинувачення в організації військового перевороту на росії

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Основним аргументом у спростування стало твердження пригожина про те, що “вагнеру” не вистачає людей, необхідних для початку державного перевороту.

Напередодні пригожин заявив, що в усьому світі відбуваються різні типи державних переворотів, включаючи “хаотичний військовий переворот” у Судані, які тривають надто довго і призводять до великих конфліктів.

Пригожин стверджував, що у “вагнера” немає достатньо великої армії, необхідної для здійснення державного перевороту, і зазначав, що у “вагнера” хороші стосунки з президентом росії володимиром путіним. Ба більше, пригожин туманно натякав, що міністр оборони росії сергій шойгу може влаштувати державний переворот, оскільки має доступ до російського спецназу. Пригожин додав, що хоча деякі люди в росії очікують революції, а “вагнер” лише виступає за деякі виправлення російської системи.

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