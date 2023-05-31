ISW: пригожин опроверг обвинения в организации военного переворота на россии

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Основным аргументом в опровержение стало утверждение пригожина о том, что “вагнеру” не хватает людей, необходимых для начала государственного переворота.

Накануне пригожин заявил, что во всем мире происходят различные типы государственных переворотов, включая “хаотичный военный переворот” в Судане, которые длятся слишком долго и приводят к большим конфликтам.

Пригожин утверждал, что у “вагнера” нет достаточно большой армии, необходимой для совершения государственного переворота, и отмечал, что у “вагнера” хорошие отношения с президентом россии владимиром путиным. Более того, пригожин туманно намекал, что министр обороны россии сергей шойгу может устроить государственный переворот, поскольку имеет доступ к российскому спецназу. Пригожин добавил, что хотя некоторые люди в России ожидают революции, а “вагнер” лишь выступает за некоторые исправления российской системы.

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