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ISW: пригожин опроверг обвинения в организации военного переворота на россии

ISW: пригожин опроверг обвинения в организации военного переворота на россии

Киев • УНН

 • 399894 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Главарь ЧВК “вагнер” евгений пригожин опроверг обвинения бывшего российского офицера игоря гиркина в том, что он мог устроить военный переворот против кремля. Об этом сообщает Институт изучения войны, пишет УНН.

Детали 

Основным аргументом в опровержение стало утверждение пригожина о том, что “вагнеру” не хватает людей, необходимых для начала государственного переворота. 

Накануне пригожин заявил, что во всем мире происходят различные типы государственных переворотов, включая “хаотичный военный переворот” в Судане, которые длятся слишком долго и приводят к большим конфликтам. 

Пригожин утверждал, что у “вагнера” нет достаточно большой армии, необходимой для совершения государственного переворота, и отмечал, что у “вагнера” хорошие отношения с президентом россии владимиром путиным. Более того, пригожин туманно намекал, что министр обороны россии сергей шойгу может устроить государственный переворот, поскольку имеет доступ к российскому спецназу. Пригожин добавил, что хотя некоторые люди в России ожидают революции, а “вагнер” лишь выступает за некоторые исправления российской системы. 

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