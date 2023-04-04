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ISW: официальная реакция рф на смерть "военкора" фомина не создала целостного нарратива в российском информпространстве

Киев • УНН

 • 752348 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Реакция россии на гибель "военкора" Ильи Фомина не смогла создать единого нарратива в информационном пространстве и привела к различным версиям известных про-военных "лидеров мнений", передает УНН со ссылкой на Институт изучения войны.

Детали

В ISW отмечают, что несколько известных милблогеров и новостных "лидеров мнений" сосредоточились на сообщении о расследовании дела Дарьи Треповой и анализе видеозаписей, предшествовавших взрыву и его последствий.

Другие милблогеры утверждали, что нападение совершили украинские спецслужбы, и распространяли новости о расследовании, не давая дополнительных комментариев по ситуации. Народная милиция так называемой "ДНР" опубликовала простое сообщение о трауре по фомину, не участвуя в общей информационной реакции от кремля, говорят аналитики ISW.

Также в Институте изучения войны отметили, что депутат оккупационной власти в Запорожской области владимир рогов заявил, что неизвестные злоумышленники выбрали фомина своей мишенью, поскольку он прислушивался как к российской, так и к украинской точке зрения, имел более 500 000 подписчиков в Telegram и эффективно организовывал сбор пожертвований для российских войск.

Глава русской православной церкви патриарх Кирилл связал убийство Ильи Фомина с конфликтом вокруг Киево-Печерской лавры, несмотря на то, что очевидной связи между этими двумя инцидентами не существует, отметили в ISW.

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