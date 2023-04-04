ISW: офіційна реакція рф на смерть"військкора" фоміна не створила цілісного наративу в російському інформпросторі

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У ISW зазначають, що кілька відомих мілблогерів і новинних "лідерів думок" зосередилися на повідомленні про розслідування справи Дар'ї Трепової та аналізі відеозаписів, що передували вибуху та його наслідків.

Інші мілблогери стверджували, що напад здійснили українські спецслужби, і поширювали новини про розслідування, не надаючи додаткових коментарів щодо ситуації. Народна міліція так званої "ДНР"опублікувала просте повідомлення про жалобу за Фоміним, не беручи участі у загальній інформаційній реакції від кремля, говорять аналітики ISW.

Також в Інституті вивчення війни зауважили, що депутат окупаційної влади у Запорізької області володимир рогов заявив, що невідомі зловмисники обрали фоміна своєю мішенню, оскільки він прислухався як до російської, так і до української точки зору, мав понад 500 000 підписників у Telegram та ефективно організовував збір пожертв для російських військ.

Глава російської православної церкви патріарх кирило пов'язав вбивство іллі фоміна з конфліктом навколо Києво-Печерської лаври,попри те, що очевидного зв'язку між цими двома інцидентами не існує, зазначили в ISW.

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